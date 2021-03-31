Щороку найбагатші американці не сплачують близько 175 мільярдів доларів податків - дослідження

Оприлюднене у США дослідження вказує, що найзаможніші громадяни США щороку не сплачують близько 175 мільярдів доларів податків, використовуючи для цього складні схеми ухилення від сплати податків.

За нашою оцінкою 36% усіх несплачених федеральних податків припадає на 1% американців, які мають найвищі прибутки

Дослідження, яке було опубліковане цього місяця Національним бюро економічних досліджень (National Bureau for Economic Research - англ.), використовувало дані Служби внутрішніх доходів США (IRS - англ.), і вказує, що особи, які входять до 1% американців з найвищими доходами, щороку щонайменше на 20% примушенують свої доходи у звітах до американської податкової.

"За нашою оцінкою 36% усіх несплачених федеральних податків припадає на 1% американців, які мають найвищі прибутки", - йдеться у дослідженні. Дослідники також вважають, що стягнення несплачених податків із 1% американців, які мають найвищі доходи, призвело би до збільшення податкових надходжень від податку на прибуток на 10.1% від загального обсягу стягнутих подактів.

"У верхній частині розподілу доходів має місце суттєве, складне ухиляння від сплати податків, - сказав один із авторів, Даніель Рек з Лондонської школи економіки. - Зокрема, тому що складні схеми ухилення від сплати податків часто не виявляються у ході випадкових аудитів, які використовуються для вимірювання податкової різниці, ми можемо бачити, що ухилення від сплати податків було навіть більшим, ніж можна було б припустити за звичайними оцінками".

Автори дослідження виявили, що більша частина незадекларованого доходу приховується або на офшорних рахунках, або в результаті недостатньої звітності про доходи від транзитних компаній (“pass-through” businesses - англ.), де прибуток оподатковується як звичайний дохід власника.

Ключовою причиною, через яку настільки багато випадків ухиляння від сплати податків лишаються непоміченими, є те, що протягом останнього десятиліття Служба внутрішніх доходів США хронічно недофінансовується, що призводить до різкого зменшення кількості перевірок, особливо для осіб із високим рівнем доходу зі складними фінансовими активами.

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