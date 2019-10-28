За три дні до чергової дати Брекзиту Євросоюз погодився на нове “гнучке відкладення”

Європейський Союз погодився знову перенести дату припинення членства Великої Британії в організації, оскільки політики в Лондоні не змогли дійти згоди щодо того, на яких умовах країна мала б вийти з ЄС, і якими мали б бути подальші відносини з організацією.

Голова Європейської ради Дональд Туск написав у Twіtter, що представники 27 європейських країн погодилися на так зване “гнучке” відкладення Брекзиту до 31 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон був вимушений підкоритися нещодавньому рішенню свого парламенту і надіслати в Брюссель прохання про перенесення дня виходу, який мав відбутися 31 жовтня.

Початково офіційною датою виходу Британії з ЄС було 29 березня.

Борис Джонсон здобув посаду лідера урядової Консервативної партії, обіцяючи за жодних обставин ніколи не просити відкладення Брекзиту і казав, що припинить членство країн у Євросоюзі будь-якою ціною.

Джонсон наполягає, що тепер шлях з політичної кризи пролягає через дострокові вибори, на яких він сподівається здобути більшу підтримку на виборах, щоб сформувати у парламенті більшість.

Партія Консерваторів кілька місяців тому утратила більшість, коли низка депутатів перейшли до інших партій, або були виключені з парламентської фракції за незгоду з діями Бориса Джонсона.

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