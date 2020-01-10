США оголосили нові санкції проти Ірану. У демократів їх назвали "провокацією", а у республіканців підтримали

Сполучені Штати у п'ятницю оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану. Про це повідомили під час прес-брифінгу у Білому домі держсекретар Майк Помпео і міністр фінансів Стівен Мнучин.

За словами Мнучина, нові санкції проти іранського режиму були запроваджені як покарання за атаку, здійснену Тегераном у вівторок проти американських військовослужбовців в Іраку. Санкції торкнуться іранських високопосадовців і силовиків, які мали відношення до ракетного обстрілу військових баз в Іраку, додав Мнучин.

Ці тяжкі економічні санкції лишатимуться у силі, доки іранський режим не змінить свою поведінку. США готові до миру з усіма, хто його прагне

Майк Помпео розповів, що у США була інформація про безпосередню загрозу з боку Ірану щодо американських об'єктів, включно з дипломатичними місіями США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського режиму, а також проти найбільших іранських виробників сталі, алюмінію, міді й заліза, які щорічно отримують мільярди доларів прибутків.

Запроваження санкцій прокоментував президент США Дональд Трамп.

"США продовжуватимуть протидіяти деструктивній та дестабілізуючій поведінці іранського режиму. Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю. Ці тяжкі економічні санкції лишатимуться у силі, доки іранський режим не змінить свою поведінку. США готові до миру з усіма, хто його прагне", - йдеться у заяві президента США з приводу санкцій.

Відповідно до прес-релізу, який був опублікований вранці у п'ятницю, у списку санкцій опинилися Алі Шамхані, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану; Мохаммад Реза Аштіані, заступник начальника штабу іранських збройних сил, і Голамреза Сулеймані, провідник ополчення «Басідж», що входить до складу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Президент Трамп правий, що вимагає, щоб Іран припинив бути найбільшим державним спонсором тероризму, і наполягає на притягненні їх до відповідальності за ворожість до інтересів США

Крім того, під санкціями опинилися 17 іранських металовиробників і гірничодобувних компаній, холдинг, що складається з трьох компаній, зареєстрованих у Китаї і на Сейшельських островах, а також судно, задіяне у купівлі і продажу іранської металопродукції.

Поряд з цими заходами, президент Трамп підписав у п'ятницю указ, спрямований проти додаткових джерел прибутку, що використовуються іранським режимом для фінансування та підтримки ракетно-ядерної програми, тероризму та фінансування терористичних маріонеткових бойових організацій, а також для зловмисного впливу на регіон.

Згідно з указом, міністру фінансів, після консультації з держсекретарем, можуть бути передані повноваження для запровадження санкцій щодо людей, які працюють у інших секторах іранської економіки, включно з будівництвом, видобутком корисних копалин, промисловим виробництвом та текстильною промисловістю.

Посилення цієї неефективної політики віддаляє нас від переговорів і спричиняє страждання пересічних іранців, що підштовхне лідерів до провокативних дій

Як пояснив Мнучин, Мінфін США надасть тимчасове звільнення від необхідності дотримуватися режиму санкцій усім, хто братиме участь у розслідуванні аварії українського «Боїнга» поруч з Тегераном. Літак української авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився незабаром після зльоту. «Боїнг» вилетів з міжнародного аеропорту Тегерана незабаром після того, як Іран почав ракетний обстріл військових баз в Іраку.

Між тим оглядачі задаються питанням, чи приєднаються до нових американських санкцій проти Ірану інші країни.

"Ключове щодо санкцій - чи підтримають їх інші країни? Для цього ймовірно доведеться поділитись розвідданими, які пояснюють, чому ми запроваджуємо їх. Наявні переконливі причини для санкцій, але США доведеться переконати інші уряди", - відзначає аналітик каналу CNN з питань національної безпеки Сем Віноград.



Санкції проти Ірану розкритикував сенатор-демократ Ед Маркі. "Нові санкції проти Ірану є провокацією. Ескалація - це не лише військові дії. Посилення цієї неефективної політики віддаляє нас від переговорів і спричиняє страждання пересічних іранців, що підштовхне лідерів до провокативних дій. Це треба припинити", - твітує законодавець-демократ.

Натомість санкції підтримав впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем. "Президент Трамп правий, що вимагає, щоб Іран припинив бути найбільшим державним спонсором тероризму, і наполягає на притягненні їх до відповідальності за ворожість до інтересів США та наших союзників. Коли йдеться про Іран, кампанія максимального тиску дає результат, а виходом для Ірану може стати проста зміна поведінки", - заявив республіканець у Twitter.

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