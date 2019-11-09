Вікно в Америку. Київ, Північна Дакота - місто привидів.

- Київ у Північній Дакоті. Українські баптисти, тікаючи від релігійних переслідувань у Російській Імперії, знайшли притулок у Північні Дакоті. Там на самому початку 20 століття вони заснували поселення, яке назвали Киїф - на честь рідного Києва. - Складно повірити на що можна перетворювати вуглекислий газ від якого буквально задихається наша планета. Вчені працюють над унікальними технологіями покликаними врятувати людство. ТЕЛЕ ЕФІР. Вікно в Америку. 5-Й канал. Субота 21:30, неділя 6:00, 9:30. Понеділок: UA: Крим. 21:45 UA: Культура 22:40