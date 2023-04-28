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«Недостатньо обґрунтовані» звинувачення – незалежний звіт про розслідування Amnesty International в Україні. АІ його не публікує – NYT
Amnesty International (АІ) не опублікувала критичний звіт про своє розслідування, в якому ця міжнародна правозахисна організація звинувачувала українських військових у тому, що вони свідомо не дбали про безпеку для мирного населення під час боротьби з російською агресією. Про це пише газета New York Times, чий кореспондент ознайомився з 18-сторінковим звітом незалежних експертів та говорив з людиною, знайомою з цим питанням.
Після хвилі критики, яку породила публікація звіту АІ у серпні минулого року, керівництво організації пообіцяло, що замовить незалежну оцінку щодо правильності своїх висновків. Але звіт цієї групи незалежних експертів, в якому вони одностайно дійшли висновку, що Amnesty International не мала достатніх доказів для своїх тверджень, АІ досі не опублікувала, хоч мала його у своєму розпорядженні уже у лютому цього року, пише кореспондент NYT.
Як повідомило газеті джерело, знайоме з обставинами цієї історії, представивши свій звіт, незалежна комісія попросила проконсультуватися з нею, якщо б правління Amnesty International вирішило оприлюднити лише уривки. Але замість того, щоб публікувати звіт у будь-якій формі, правління АІ вирішило просто використовувати його як одне з кількох джерел для «документа лише для внутрішнього поширення про отримані уроки», повідомило джерело NYT.
Комісія, за повідомленням газети, складалася з п’яти експертів з міжнародного гуманітарного права. До комісії увійшли Емануел-Кіар Гіллард з Оксфордського університету, Кевін Джон Хеллер з Копенгагенського університету, Ерік Телбот Дженсен з Університету Бригама Янга, Марко Міланович з Редінгського університету; та Марко Сассолі з Женевського університету.
Вони досліджували внутрішні електронні листи АІ та опитували співробітників, деякі з яких висловлювали серйозні застереження, що звіт не достатньо консультувався з українським урядом, для того, щоб дізнатися, чому військові діяли тим, чи іншим чином, і чи можна було діяти інакше в тих обставинах.
У висновку експерти хоча і написали, що було правильно ставити питання про те, чи захисники, а не лише агресори, дотримуються законів війни, бо, згідно з міжнародним правом, обидві сторони в будь-якому конфлікті повинні намагатися захистити цивільних осіб, але експерти вважають, що «ключові висновки про порушення Україною міжнародного права були «недостатньо обґрунтованими» наявними доказами», наголошує NYT.
Вони також пишуть, що сам звіт «написаний мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких аспектах юридично сумнівною».
«Це особливо стосується початкових абзаців, які можна було б прочитати як такі, що натякають — хоча це не було наміром А. І. — що на системному чи загальному рівні українські сили були в основному або рівною мірою винні у смерті цивільних осіб в результаті нападів Росії», – цитує NYT слова неопублікованого звіту експертів.
Звіт, який АІ опублікувала 4 серпня 2022 року, викликав критику передусім в Україні, де через його публікацію пішла у відставку голова київського офісу АІ юристка та правозахисниця Оксана Покaльчук. Вона сказала, що звіт не лише «не захищав цивільних осіб, а ставив їх під загрозу, даючи Росії виправдання для продовження своїх невибіркових атак».
Росія виправдовувала свої напади на цивільних в українських містах тим, що всередині міст діють українські військові, які використовують цивільних як щит. Посол Росії в ООН Василь Небензя пояснював за допомогою цих висновків російську окупацію атомної електростанції в Україні.
Звіт АІ також критикували численні західні оглядачі та правозахисники, у тому числі колишні співробітники АІ та співзасновник шведського відділення організації, який подав у відставку на знак протесту.
Західні військові експерти називали висновки звіту «відірваними від життя» і казали, що якби українські військові не захищали міста, їх би окупували росіяни.
Як повідомляв Голос Америки, Amnesty International заявила тоді, що «глибоко шкодує», що їхнє дослідження про «бойову тактику українських військових» викликало «страждання та обурення». Але в організації не відступили від самих висновків про те, що українські військові загрожують життю цивільних своїми діями.
Звіт задокументував «щонайменше 42 конкретні випадки в 19 містах і селах», коли українські військові діяли поблизу цивільних. За словами звіту, кілька «атак російських сил, які, імовірно, були спрямовані проти українських військових, призвели до загибелі або поранень цивільних осіб і пошкодження цивільних об’єктів».
Але експерти, які досліджували звіт АІ вважають, що для таких тверджень вони не мали достатньо доказів, тому висловлюватися правозахисники мали не так категорично.
В Amnesty International поки не відреагували на публікацію NYT ані на головному сайті, ані в соціальних мережах, де численні оглядачі виступили з новою критикою на адресу організації.
Колишній президент Естонії Томас Хенрік Ілвес пише у своєму твіті, що АІ втратила «будь-яку моральну репутацію». І сталося це, на його думку, «завдяки власному упередженому та погано поінформованому звіту, нападу на критиків та приховуванню цього звіту зараз».
Колишній чиновник НАТО, експерт з публічної політики Едвард Гантер Крісті пише, що «організаційна культура Amnesy International нічим не краща за найгірші стереотипи про великі корпорації: небажання визнавати будь-які помилки, лицемірство під час замовлення зовнішніх перевірок та приховування недоліків продукції компанії».
Продуктом АІ «має бути обґрунтована та правдива інформація та думка з питань міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини», пояснює експерт. Якщо цього продукту немає, або він є небезпечний для споживачів, вона не повинна мати клієнтів, вважає Крісті.
Українські оглядачі також зауважують, що організація, яка користувалася високою репутацією, зруйнувала її в Україні.
Максим Такер, який каже, що «у 2011 році переїхав до Києва, щоб створити український офіс Amnesty», висловлює сум, що його «колишній роботодавець, який зробив багато чудових речей, знову не зміг відповісти на свій невдалий звіт про Україну».
«Амністія – це вже мем для сучасної України», – додає Такер у твіті.
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- Голос Америки
Війна в Україні закінчиться не військовим шляхом, а політичним рішенням – Трюдо
Лише Україна може вирішувати, про що для неї прийнятно вести переговори, а «за що українці готові вмирати», а світ має допомогти їй достягти цієї позиції, заявив у п'ятницю, 28 квітня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Global Citizen Now у Нью-Йорку.
“Ми знаємо, що це не закінчиться військовим шляхом. Це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що вона готова продовжувати боротьбу. І ми повинні бути поруч з ними”, - заявив Трюдо.
Він наголосив, що приклад російської агресії, якщо він виявиться успішним, може надхинути інші авторитарні країни “перемалювати карту” – “в усьому світі люди дивляться на рішення Росії вторгнутися в Україну і кажуть: якщо це спрацює, можливо, це спрацює і для нас”.
“У всьому світі авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, дивляться на той маленький клаптик землі через річку, де люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті, і на їхню думку, не в тому місці, вони думають: “Чом би нам не перемалювати цю карту?”, - наголосив Трюдо.
"Ми всі маємо про це хвилюватися", – сказав Трюдо.
За його словами, Росія, як авторитарна держава "безпосередньо кидає виклик нашій системі", тому світ має не дати їй досягти успіху в тому, щоб змінити міжнародний порядок, заснований на правилах. Тоді, як каже Трюдо, “нерозумність помилкового рішення Путіна стане зрозумілим для всіх”.
“Тому Україна важлива. Тому Україна важлива для Африки, Азії, Південної Америки, для всього світу”, - заявив Трюдо.
Під час саміту, присвяченому світовим проблемам, очільник канадського уряду говорив також про сталий розвиток, права і можливості жінок та зміцнення міжнародного партнерства. Про посадовець написав у твіттері.
- Голос Америки
Росію закликають припинити примусову мобілізацію, расизм - заява комітету ООН з ліквідації расової дискримінації
Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації закликав Росію негайно припинити примусову мобілізацію, надати компенсацію її жертвам, а також гарантії неповторення.
Крім того, комітет зафіксував факт розпалювання з боку РФ расової ненависті та поширення расистських стереотипів щодо етнічних українців. Стурбованість з цього приводу комітет висловив у звіті, опублікованому 28 квітня.
Звіт опубліковано за результатами підсумку сесії Комітету, що розглядала виконання Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації цими країнами, - повідомив у Twitter професор міжнародного права, член Комітету Мегрдад Пайанде.
Комітет ООН закликав Росію розслідувати заяви про порушення прав людини, скоєні під час війни в Україні та інших збройних конфліктів, в яких РФ бере участь або “була залучена”.
У звіті наголошено, що такі порушення прав людини скоєні як військовими Російської Федерації, так і її приватними військовими кампаніями.
Також Комітет закликав Російську Федерацію переглянути закон «Про боротьбу з екстремістською діяльністю» та відповідні статті Кримінального кодексу, щоб встановити чітке визначення “екстремістської діяльності” та забезпечити, щоб законодавча база щодо протидії екстремізму не використовувалася для залякування, арештів або переслідувати журналістів, правозахисників та загалом членів громадянського суспільства. У тому числі тих, хто займається правами етнічних меншин, ромів, корінних народів, йдеться в заяві Комітету.
Росія, за інформацією Комітету, відмовилася надати запитувану ним інформацію, заперечує скоєння злочинів і навмисні напади на мирних жителів в Україні.
«Відмова Російської Федерації не завадила нам розглянути ці питання у наших зауваженнях, але, звичайно, це ускладнило нашу роботу», — цитує агенція Reuters Мегрдада Пайанде.
Reuters також нагадує, що правозахисники з Бурятії звинуватили російську владу у зосередженні зусиль з мобілізації у віддалених регіонах країни та етнічних меншинах, а не у Москві чи інших великих містах Росії.
В статті використано інформацію Reuters
Скільки грошей і часу потрібно на відбудову України - оцінки міжнародних фінансистів
Чи зробить бізнес ставку на перемогу України? Відбудова України після війни, ремонт пошкоджених російськими обстрілами енергетики, доріг, мостів - масштабне завдання, яке, згідно з оцінками Світового банку, потребуватиме 411 мільярдів доларів. Такі кошти не під силу зібрати державам та міжнародним організаціям, вважають аналітики, потрібно залучати кошти приватних інвесторів.
Брати участь у відбудові України - це "робити ставку на перемогу і на завершення конфлікту", сказала перм'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, звертаючись до сотень італійських бізнесменів під час конференції 26 квітня.
Відбудова вже почалась, говорять в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). За допомогою міжнародних донорів в Україні вже відбудовуються дороги, житло та енергетика. ЄБРР, а також Міжнародна фінансова корпорація (МФК) при Світовому банку, які підтримують український бізнес у часи війни, намагаються залучити іноземні інвестиції і вже інвестують власні кошти у відновлення України та екстрений ремонт.
Ми поговорили з директоркою МФК з Центральної та Східної Європи Раною Карадшех та за головною економісткою ЄБРР Беатою Яворчик про те, що потрібно для відбудови України, скільки часу потрібно, щоб повернутись до довоєнного життя.
Гроші, реформи і мир - три передумови успішного відновлення України
Яворчик вважає - Україна має всі шанси для успішного відновлення, але є три необхідні умови: інвестиції, реформування стандартів управління державою, а також стійкий мир. Всі з цих умов - досяжні, однак, останню передумову - стійкий мир - забезпечити найбільш складно, каже вона.
"Для успішного відновлення потрібні три речі, - говорить експертка в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки. - Очевидно, гроші, але Україна має багато друзів за кордоном, тому гроші будуть надходити. Також приватний сектор інвестуватиме, якщо буде певне страхування від міжнародної спільноти. Друге – покращення роботи інституцій та якості управління. І тут я маю оптимізм, бо процес вступу до Європейською Союзу може створити якір і задати напрямок реформам. Третій компонент – стабільний мир. Цього найскладніше досягнути".
Рана Карадшех, чия установа працює в Україні і намагається підтримати приватний бізнес, каже, що Україна має, на що і на кого спертися і всередині країни. Її вразила стійкість українських бізнесменів, які і в часи війни, намагаються надавати товари та послуги українцям.
Бізнес, який не припинив працювати в час війни, зауважує Карадшех в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки, виявив надзвичайну стійкість і потребує підтримки. "Вважаю, критично важливо для нас зараз підтримувати приватний сектор України. Перед війною 70% ВВП країни припадало на приватний сектор. Це робочі місця, торгівля, економіка. МФК підтримав приватний сектор України після російського вторгнення до України. Ми оголосили про пакет обсягом 2 мільярди, який плануємо спрямувати на різні сфери діяльності приватного сектору".
Нас справді вразила стійкість людей, які віддані тому, щоб продовжувати працюватиРана Карадшех
"Нас справді вразила стійкість людей, які віддані тому, щоб продовжувати працювати і наша підтримка в основному спрямована на те, щоб компанії продовжували діяльність, щоб люди мали оплачувану роботу, а бізнес надавав товари та послуги. Вони тяжко працюють і надзвичайно стійкі, але їм потрібен капітал, вони мають шукати нові торгові шляхи, цикл обігу робочого капіталу більш довгий, потрібно ремонтувати завдані руйнування. Їм потрібні гроші", - додає вона.
У час війни потрібно створювати такі умови, щоб люди могли продовжувати жити та працювати в Україні, людський ресурс стане основним у відбудові, переконані в ЄБРР.
Минулого року ЄБРР інвестував 1,7 мільярда доларів до України. Цього року банк планує інвестувати щонайменше 1,3 млрд, щоб життя людей стало кращим, каже Яворчик.
"Ми фінансували екстрені закупки газу для опалення взимку, допомагали ремонтувати енергомережу, щоб було світло. Ми фінансували ремонт залізниці, щоб ходили потяги. Коли йдеться про відбудову, багато говорять про відновлення капітальних активів, але потрібні і людські ресурси. Тому треба покращити життя, щоб люди залишались в країні, щоб коли настане відбудова, тут були люди", - каже Яворчик.
Вже зараз інвестувати до галузей, що рухатимуть економіку вперед після війни, закликає МФК
В МФК додають – не варто очікувати, коли ситуація покращиться, потрібно інвестувати вже зараз і відбудовувати не лише житло чи інші соціальні об’єкти, але і підтримувати тих, хто стане рушієм української економіки, як працівників у галузі високих технологій чи сільського господарства.
"Хочу наголосити, що ми прагнемо підтримати нужденних, але ми також хочемо підтримати ті сфери, де Україна має перевагу і може ще збільшити зростання", - каже Карадшех.
"МФК дивиться на різні сфери економіки і надало декілька сотень мільйонів клієнтам з початку конфлікту. Це – клієнти в сфері високих технологій, клієнти в агробізнесі. Ми працюємо з банками, щоб ті кредитували торгівлю, щоб товари та послуги надходили", - каже Карадшех.
Банки розвитку інвестують свої кошти, але і сподіваються, що приватні компанії прийдуть за ними. Тут може допомогти партнерство з інституціями розвитку, або планований механізм страхування інвестицій від ризиків війни, який може бути створений на базі агенції МІГА, каже Яворчик, але і зараз в участі у відбудові України, яка може стати одним із найбільших будівельних проектів покоління, зацікавлені багато компаній.
"Є компанії, які до нас звертаються, і я сама розмовляю з приватним бізнесом в багатьох країнах, країнах-сусідах в регіоні і закликаю їх інвестувати до України. І, кажу вам, багато хто цікавиться, але хочуть заходити на ринок в партнерстві з такою установою як МФК, бо вважають теперішню ситуацію дещо ризикованою. Я кажу компаніям, зацікавленим в інвестиціях, що ми готові їх підтримати", - каже Карашдех.
Стосовно історичного досвіду відбудов, каже Карадшех, якщо і є якийсь урок - то це те, що умови для інвестицій ніколи не будуть досконалими і з інвестиціями не варто зволікати.
Українські біженці можуть стати містком для європейських інвестицій до України, вважають в ЄБРР
В ЄБРР вважають – Україна має всі шанси на швидке відновлення. В нещодавньому дослідженні ЄБРР дослідив повоєнну відбудову після 200 воєн. У половині випадків країнам знадобилась чверть століття, щоб повернутись до довоєнних доходів. Навіть Японія, яку вважають історією успіху, відновлювалась 15 років після Другої світової.
"В Україні багато що відбувається, що є позитивним для неї у підготовці до відновлення, - каже Яворчик. - Реформи в контексті вступу до ЄС, люди в Україні освічені. Міжнародна спільнота хоче допомогти. Тому Україна має всі шанси на відновлення. Хоча багато біженців зараз за кордоном, і з досвіду ми знаємо, що дехто з них не повернеться, вони можуть статі містком між Україною та країнами, де вони перебувають, стати каналом для інвестицій, допомогти фірмам з-за кордону інвестувати до України".
В МФК додають, їхня нова програма – цифровий коридор інформації – покликана спростити обмін банківською інформацією між Україною та Європою, щоб допомогти саме українцям за кордоном вести бізнес, отримувати доступ до банківських кредитів, користуватись кредитними картками.
- Голос Америки
МАГАТЕ закликає захистити ЗАЕС, на тлі повідомлень про бойові позиції РФ на ядерних реакторах
Росія створює оборонні позиції на будівлях ядерних реакторів, йдеться в оцінці британського оборонного відомства, виданій 27 квітня. Аналіз знімків, повідомляє Міноборони Великої Британії, свідчить, що на березень 2023 року російські сили створили бойові позиції на дахах декількох із шести будівель реакторів на ЗАЕС.
У відомстві зазначили, будівлі добре укріплені, тому пряме руйнування будівлі з катастрофічними наслідками не є ймовірним, однак зауважили, що включення ЗАЕС до тактичного оборонного планування "збільшує ризик шкоди для систем безпеки ЗАЕС, якщо бойові дії точитимуться навколо ЗАЕС".
В п'ятницю директор МАГАТЕ Маріано Гроссі наголосив на нагальній потребі домовитись про захист Запорізької АЕС з огляду на "збільшення військової присутності та активності в регіоні". Про це йдеться в заяві Гроссі щодо стану ЗАЕС, виданій 28 квітня.
Гроссі заявив, що напередодні відбулась ротація спостережної місії на станції. Місія присутня на станції вже вісім місяців.
Станція продовжує залежати від єдиної лінії енергопостачання, а запасна лінія не працює з часу обстрілів 1 березня, йдеться в заяві. Ситуація з персоналом залишається складною, сказав Гроссі. Він також заявив, що український президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію МАГАТЕ щодо медичної допомоги персоналу українських АЕС.
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