Політична криза в Німеччині: кінець епохи Меркель?

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав політичні партії проявити готовність до переговорів





Німеччина, найстабільніша економіка Євросоюзу, в понеділок занурилася в політичну кризу: пробні переговори щодо формуванню нового коаліційного уряду зайшли в глухий кут: чотири партії, які беруть участь у переговорах, різко розходяться в поглядах з таких питань, як міграція, енергетична політика та подальша євроінтеграція.



Канцлер Анґела Меркель у понеділок зустрічається з президентом країни, проте поки що неясно, чи спробує вона сформувати уряд меншості, тим самим запобігши проведення позачергових виборів, або ж рекомендує провести нове голосування на початку наступного року.



На тлі повідомлень про провал переговорів на азійських ринках курс євро до долара і ієни різко впав. Криза припала на непростий період для Євросоюзу, який загруз у складних переговорах щодо «Брекзіту».



Канцлер намагалася сформувати складну коаліцію, в яку повинні були увійти її «Християнсько-демократичний союз» (ХДС), дружня баварська партія «Християнсько-соціальний союз», що захищає інтереси бізнесу «Вільна демократична партія і «Партія зелених». За підсумками проведених в кінці вересня виборів, ХДС набрала найбільше голосів, але її частка в парламенті зменшилася, здебільшого, через сплеск популярності ультраправих.



Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що розраховує на готовність всіх обраних партій до переговорів з метою формування уряду.



«Всі партії, обрані в парламент Німеччини, повинні діяти відповідно до загальних інтересів - служити нашій країні, - заявив він. - Я розраховую, що всі проявлять готовність до переговорів, щоб в найближчому майбутньому досягти домовленості про формування уряду».

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