США: малоймовірно, що врегулювання кризи з КНДР відбудеться військовим шляхом

У розмові з репортерами в Токіо, спеціальний американський посланник Джозеф Юн заявив, що США шукають мирного врегулювання кризи з Північною Кореєю і що найращим способом була б дипломатія.

Джозеф Юн сказав у четвер, що залишаються всі можливості для врегулювання ядерного протистояння, але що він не думає, що близька військова розв’язка, повідомляє Reuters.

«Наша політика основується на мирній розв’язці північнокорейської ядерної кризи. Ми вже казали не раз, що віддаємо перевагу діалогові», сказав Юн.

«Кажучи це, ми також сказали, що залишаються всі можливості, і кажучи про всі можливості, слід додати, що це включає також військові можливості – сказав він. – Але я не думаю, що ми близькі до цього».

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відмовляється припинити програму розвитку ядерної і ракетної зброї, які дали б можливість уразити Сполучені Штати, незважаючи на дедалі більші санкції ООН, що збільшує побоювання про нову війну на Корейському півострові. КНДР вже рініше випробувала свої ракети, запускаючи їх над Японією.

Як повідомляє Reuters, посланник Юн зробив таку заяву наступного дня після того, як президент Дональд Трамп назвав північнокорейське керівництво розбещеним і сказав, що намагання Пхеньяна виготовити відповідну ракетну технологію може «вже незабаром» загрожувати Америці. Він також обіцяцяв запобігти цьому.

На початку січня обидві корейські держави розпочали рідкісний діалог про участь КНДР у Зимових Олімпійських іграх. Це сталося після того, як Кім Чен Ин заявив про бажання відкрити розмови з Сеулом.

Джозеф Юн проивіт міжкорейськихй діалог і висловив надію, що ця тенденція продовжуватиметься, але додав, що будь-які розмови зі Сполученими Штатами мусять передбачати відмову КНДР від ядерної зброї».

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