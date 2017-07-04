Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети

Північна Корея повідомила про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети, що є важливим кроком в зусиллях Пхеньяна розвинути військові ядерні можливості. Ракета, яку запущено з аеропорту неподалік кордону з Китаєм, і упала в японській спеціальній економічній зоні й викликала ударну хвилю в політичному істаблішменті Японії. Вона підтвердила неспроможність Китаю контролювати дії Пхеньяна.

Запуск ракети, яка, згідно з заявою Північної Кореї, «може уразити будь-яке місце у світі», викличе додатковий тиск на Пекін для накладення навіть суворіших санкцій на Пхеньян. Але як він зареагує на це – поки що невідомо.

На брифінгу у вівторок представник Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан заявив, що Пекін робив «наполегливі зусилля», щоб врегулювати проблеми на Корейському півострові. Він також додав, що роль КНР «незамінна» і закликав усі сторони до стриманості, щоб негайно послабити напруження.

«[Китай] закликає Північну Корею стриматися від актів, які порушують резолюції Ради Безпеки ООН і замість того створити необхідні умови для відновлення діалогу і переговорів», сказав Ген.

Президент Трамп намагається спонукати Китай робити більше для того, щоб Північна Корея відмовилася від ядерних амбіцій, але минулого місяця він сказав, що хоча він високо оцінює зусилля президента Сі Цзіньпіна і Китаю, «це не спрацювало. Принаймні знаю, що Китай намагався щось зробити».

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