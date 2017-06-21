Не зациклюйтесь на "Джавелінах" - екс-командувач НАТО про військові потреби України

Настирна увага до ПТРК "Джавелін" часто затьмарює та ускладнює реальний аналіз потреб українських військових та пропозиції щодо їх адекватної підтримки, які здійснюються у США. Про це у Вашингтоні заявив колишній командувач об'єднаними силами НАТО у Європі Філіп Брідлав, який входить до складу робочої групи з питань нацбезпеки у складі Мережі друзів України. Остання презентувала у Вашингтоні поради щодо військової та безпекової підтримки України. Ремарка Брідлава стала відповіддю на коментарі про протитанкову зброю, як фактор стримування використання танків з боку супротивника на cході України.

Коли військових просять сформулювати думки щодо того, як допомогти Україні, чи будь-якій іншій країні, ми аналізуємо цілісну картину проблеми, і пропонуємо цілісний підхід до її вирішення, який пропонує варіанти відповіді на численні потреби

"Коли військових просять сформулювати думки щодо того, як допомогти Україні, чи будь-якій іншій країні, ми аналізуємо цілісну картину проблеми, і пропонуємо цілісний підхід до її вирішення, який пропонує варіанти відповіді на численні потреби. При цьому, якщо кожну із цих проблем буде вирішено у рамках такого цілісного підходу, спільна синергія у результаті збільшує боєздатність українського війська.

Нажаль, дуже часто такі цілісні, системні відповіді - які створюються в рамках єдиного підходу і мають синергетичний ефект - відкидаються і натомість з контексту вихоплюються якісь окремі пункти, які самі по собі не можуть дати ефекту, який може дати цілісна система", - наголосив Філіп Брідлав.

Досвідчений військовий наголосив, що не має на меті применшити важливість "Джавелінів", але хоче натомість привернувати увагу до роботи, яку здійснюють військові практики та аналітики у питанні аналізу безпекової ситуації в її цілісності.

Переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" тривалий час згадуються у дискусіях про стримування сил агресора на сході України.

Брідлав брав участь у брифінгу для ЗМІ учасників робочої групи з питань нацбезпеки у складі Мережі друзів України (створено за ініціативи "Фундацї Україна-США" - прим. ГА), які підготували поради щодо безпекової та військової підтримки України для уряду США.

Участь у брифінгу також взяли інші учасники робочої групи: екс-заступник генсека НАТО Александр Вершбоу, екс-посол США в Україні Джон Гербст, військовий експерт Філіп Карбер, доктор Стівен Бланк, Ґлен Говард (Jamestown Foundation) та ін.

Дивіться також: Звертати увагу на зміст візиту, а не на форму - Стівен Пайфер про зустріч президентів Трампа та Порошенка