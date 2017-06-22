Палата представників висунула резолюцію про підтримку принципу НАТО про взаємну оборону

Лідери обох політичних партій у Палаті представників висунули законопроект, який підтверджує відданість Сполучених Штатів Північноатлантичному альянсу і принципу про взаємну оборону. Минулого місяця президент Трамп відмовився це зробити.

Провідні лідери Палати представників оприлюднили резолюцію в середу. Серед них були: партійний організатор демократичної меншості Стені Гоєр, спікер Пол Раян, лідер більності Кевін Маккарти і голова комітету із закордонних справ Ед Ройс. Співспонсорами резолюції є також лідер демократичної меншості Ненсі Пелосі та високопоставлений демократ у комітеті із закордонних справ Еліот Енґел.

Бюро Стені Гоєра підтвердило, що він працює над резолюцією з часу відвідин Данії, Бельгії, Литви та Естонії для підтвердження зобов’язання щодо НАТО приблизно в час промови президента Трампа. Від очолив зусилля в цьому напрямку відразу після повернення до Вашингтона і співпрацював з Маккарти та іншими республіканцями для здобуття двопартійної підтримки.

«Наш альянс (НАТО) не може мати сумніву щодо нашої готовності у справі взаємної оборони», сказав Гоєр у заяві.

«Перед лицем продовження Росією агресії у Східній Європі і кібер-війни проти світових демократій НАТО залишається так само релевантним, як і під час «холодної війни». Я надіюсь, що Палата представників займе рішучу двопартійну позицію для прийняття резолюції в найближчому часі», додав він.

У промові до лідерів НАТО наприкінці травня Трамп піддав критиці американських союзників за те, що вони не асигнують достатніх коштів на оборону.

Трамп також відмовився конкретно підтримати Статтю 5 НАТО, у якій говориться, що загроза одній країні є загрозою всім членськм країнам.

Союзників НАТО особливо вразило те, що він виголосив промову на відзначенні роковин терористичних атак проти США 11 вересня 2001 року. Саме тоді лише один раз в історії НАТО покликалося на Статтю 5 договору.

Віце-президент Пенс і представниця США при ООН Ніккі Гейлі з того часу заявляли, що США і далі підтримують Статтю 5 НАТО.

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