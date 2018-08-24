Нові американські санкції проти Росії запрацюють в понеділок

Нові американські санкції проти Росії викликані підозрою в причетності Кремля до отруєння кількох людей в Британії нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Ці санкції були анонсовані раніше цього місяця.

Про це повідомляє Reuters. Відповідно до санкцій, припиниться іноземна допомога Росії, продаж і фінансування її озброєнь. Також, країні відмовлять у кредитах і заборонять експорт товарів і технологій, пов'язаних із безпекою.

Відповідно до щоденного каталогу дій та регламентів у державних установах, санкції будуть офіційно опубліковані та набудуть чинності 27 серпня.

Адміністрація Трампа оголосила плани доповнити вже існуючі санкції проти Росії 8 серпня через використання Москвою нервово-паралітичної речовини проти колишнього російського агента та його доньки в Великобританії.

Згодом від такої ж речовини у червні загинула жінка в Еймсбері - містечку неподалік Солсбері. Росія відкидає причетність, але американські санкції через 90 днів перейдуть на наступний - жорсткіший етап, якщо Кремль не наведе докази, що більше не використовує хімічну й біологічну зброю і не допустить інспекторів ООН для перевірок.

Європейський Союз нещодавно подовжив свої санкції проти Росії у зв’язку з Кримом та війною на Донбасі, але не накладав окремих санкцій через Солсбері, хоча раніше майже усі країни ЄС вислали російських дипломатів на знак протесту. З наступного року Британія офіційно припиняє членство у Євросоюзі і в галузі економічних санкцій буде проводити самостійну політику.

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