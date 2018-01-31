Трамп хоче скасувати лотерею "зелена картка" і назвав Росію та Китай суперниками США - Промова про стан держави

Президент США Дональд Трамп у ході Промови про стан держави перед спільною сесією Конгресу у вівторок дав чітко зрозуміти, що його головними пріоритетами є добробут та безпека США. Президент багато говорив про суспільні проблеми та досягнення на шляху до їх вирішення: покращення економіки США, скорочення податків, необхідність оновлення інфраструктури, імміграційну реформу, безпеку та ін. Він закликав законодавців від обох партій підтримати його план дій.

Якщо ви тяжко працюєте, якщо вірите у себе, вірите в Америку, то будь-які мрії вам до снаги, ви можете стати ким завгодно, і разом ми можемо досягнути будь-чого

Трамп наполіг, що його програма приносить результат і багато уваги приділив зростанню економіки країни, яку пов'язав із нещодавно ухваленою Конгресом податковою реформою.

Про міжнародну ситуацію Трамп говорив виключно через призму безпеки США. Президент заявив, що вважає запорукою безпеки США потужні збройні сили та оновлення ядерного арсеналу.

Він приділив чимало уваги загрозі США з боку КНДР, але також згадав Росію, Китай та Іран.

"Коли ми відновлюємо силу на впевненість Америки вдома, ми також відновлюємо нашу силу та статус закордоном. У світі нам протистоять режими-ізгої (rogue regimes), терористичні угрупування, суперники такі, як Китай та Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та цінностям. Долаючи ці небезпеки, ми знаємо, що слабкість торує шлях до конфлікту, а незрівнянна сила є кращим засобом оборони", - наголосив президент США.

При цьому загроза США ззовні посіла у промові Трампа куди менше місця, ніж наприклад очищення країни від членів банди MS-13, у лавах якої американці правоохоронці бачать чимало нелегальних мігрантів до США.

У світі нам протистоять режими-ізгої (rogue regimes), терористичні угрупування, суперники такі, як Китай та Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та цінностям

У промові президент також заявив про прагнення скасувати диверсифікаційну лотерею "зелена картка", покінчити із ланцюговою міграцією до Америки і навпаки - сприяти міграції до Америки висококваліфікованих кадрів.

Президент наголошував на тому, що США переживають унікальну мить, коли кожен громадянин зможе отримати можливість вповні реалізувати себе і достягнути реального матеріального добробуту та незалежності. Завданням уряду США Трамп назвав максимальне сприяння кожному громадянину на шляху до успіху, більшої особистої свободи та добробуту.

"Кожному громадянину, який сьогодні дивиться цю промову - де б ви не були, звідки би ви не були - ваш час настав. Якщо ви тяжко працюєте, якщо вірите у себе, вірите в Америку, то будь-які мрії вам до снаги, ви можете стати ким завгодно, і разом ми можемо досягнути будь-чого", - сказав президент США.

З повним текстом промови англійською можна ознайомитись на сайті Білого дому.

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