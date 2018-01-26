У своїй промові в Давосі Трамп підкреслить важливість вільної економіки

Президент Трамп виголосить промову в останній день чотириденного зібранні у Давосі





Президент США Дональд Трамп в п'ятницю вперше виступить з промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, яку, як очікується, він використає для просування своїх ініціатив в сфері зниження податків і звільнення економіки від бюрократичного тягару.



Трамп спробує переконати скептично налаштованих світових лідерів в тому, що його політика сприятлива для бізнесу та світової економіки.



Як очікується, він постарається представити Америку як країну, що переживає економічне відродження та сприятливу для ведення бізнесу.



Як очікується, Трамп заявить, що його податкові реформи і прагнення до усунення зайвих обмежень для бізнесу, принесли країні процвітання і стимулювали фінансовий ринок.



«Суть в тому, що ми хочемо процвітання і миру, - сказав Трамп напередодні свого виступу в Давосі. - Багато компаній повертаються в США. Ми хочемо величезних інвестицій».



Пізніше Трамп зазначив в інтерв'ю CNBC, що виступає за сильний долар і вважає, що національна валюта буде рости.



«Долар буде ставати сильнішим і сильнішим. Я хочу бачити сильний долар», - сказав він.



Раніше в одному зі своїх твітів Трамп заявив, що він планує «розповісти світу, наскільки чудова Америка і як добре у неї йдуть справи».



Америка на першому місці не означає Америка на самоті

«Наша економіка на піднесення і, з огляду на все те, що я роблю, ситуація буде лише покращуватися, - додав він. - Наша країна, нарешті, знову перемагає!»



Співробітники Білого дому заявили, що Трамп виступить з тим же самим посланням, що і в ході інших закордонних поїздок протягом останнього року: США хочуть міцних зв'язків зі своїми союзниками, але бажають скоротити хронічний дефіцит в торгівлі з багатьма з них.



«Америка на першому місці не означає Америка на самоті, - заявив старший радник Білого дому з економіки Ґарі Кон, який супроводжує Трампа. - Коли ми ростемо, світ зростає. Коли зростає світ, ростемо ми. Ми частина цього. Ми частина світової економіки. І президент в це вірить».



На зустрічах в рамках Всесвітнього економічного форуму президент США говорив про можливості для бізнесу в Сполучених Штатах, повідомили представники Білого дому.

Президент закличе міжнародні компанії інвестувати в США і скористатися зниженням корпоративних податків, прийнятим за ініціативою Трампа

Трамп також говоритиме про можливості інвестицій в США і обговорювати співробітництво в галузі національної безпеки, включаючи боротьбу з «Ісламською державою» і ракетно-ядерну програму Північної Кореї.



Кон заявив, що в своєму виступі Трамп закличе міжнародні компанії інвестувати в США і скористатися зниженням корпоративних податків, прийнятим за ініціативою Трампа.



Він також зробить акцент на своїй політиці «Америка понад усе» і буде домагатися більш рівноважної торговельної політики з боку союзників США, заявив Кон.



Трамп вважає, що міжнародні торговельні угоди спрямовані проти США.



«Президент знову виступить за чесну економічну конкуренцію, і чітко дасть зрозуміти, що не може бути вільною і відкритою торгівлі, якщо країни не несуть відповідальності за порушення правил», - заявив Кон журналістам.



Трамп став першим за 20 років президентом США, який приїхав на форум в Давосі. Участь у форумі дало йому можливість поспілкуватися з представниками тієї самої еліти «глобалістів», яких він різко критикував під час передвиборної кампанії 2016 року.



Крім зустрічей зі світовими лідерами Трамп також влаштував невелику вечерю для представників європейських ділових кіл в четвер увечері.



«Учасники вечері керують компаніями, які мають значну присутність в США. Вони інвестують в нашу економіку, ми хочемо, щоб вони продовжували інвестиції і заохочували інших приєднатися до них», - сказав Кон.

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