ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України

Парламентська асамблея ОБСЄ на сесії в білоруському Мінську більшістю голосів ухвалила резолюцію, запропоновану керівником української делегації Артуром Герасимовим, під назвою «Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

У цьому документі висловлена підтримка суверенітетові України над Кримом та Донбасом, різка критика дій Росії, заклики до неї зупинити окупацію українських територій, звільнити українських політв’язнів і заручників.

Під час обговорення проекту майже всі представники Росії виступили проти ухвалення резолюції, назвавши її антиросійською.

Але більшість членів ПА ОБСЄ виступила на підтримку української пропозиції.

Автор проекту резолюції Артур Герасимов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив: «Я б хотів щиро подякувати ПА ОБСЄ за те, що сьогодні українська резолюція, яка містить у собі 36 пунктів, які написані дуже різко щодо того, що Росія є країною-окупантом, винна у смертях наших людей, постачає зброю, боєприпаси бойовикам та терористам, не дає змоги передати під контроль ОБСЄ неконтрольовану ділянку кордону, сьогодні була повністю підтримана переважною більшістю голосів. Це показує, що є повне розуміння того, що в Україні – російська агресія, і є повна підтримка позиції України».

Алсі Гейстінґс, представник делегації США в ПА ОБСЄ, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що має надію на те, що резолюції асамблеї матимуть позитивний вплив на ситуацію в Україні. «Я не знаю, чи це вирішить проблеми у східній Україні. Але це може піти тільки на користь обговоренню і посередництву, яке тут відбувається. Очевидно, що це питання буде додатково обговорюватися, і я б очікував якихось позитивних результатів», – сказав він.

Раніше у п’ятницю Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила ще одну резолюцію на підтримку України, незважаючи на протести Росії. У резолюції «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ», серед іншого, визнається, що «окремі райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил». Представники Росії заперечували проти цього, твердячи, що на Донбасі немає російських військ і що це «внутрішній конфлікт України».

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