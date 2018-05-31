Трамп з 1 червня запроваджує нові тарифи на сталь та алюміній з ЄС, Канади і Мексики

США запроваджують підвищені тарифи на сталь та алюміній з ЄС, Канади та Мексики, повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра торгівлі Вілбура Росса.

З 1 червня уся сталь з країн Європейського Союзу, Канади та Мексики підпадатиме під 25% мито, а алюміній з цих країн на 10%.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, торговельні переговори США з ЄС щодо тарифів на сталь та алюміній провалились. Європа відмовилася йти на поступки.

23 березня президент Дональд Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпортну сталь і 10-відсоткове мито на алюміній, але зробив тимчасове виключення для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини.

У США заявили, що саме європейська сторона попросила відкласти запровадження мит задля того, щоб виробити і представити свої пропозиції щодо цього питання.

На тлі застою в торговельних переговорах з ЄС в п'ятницю,1-го червня закінчується термін дії винятків з рішення про плановане запровадження мита на метали. Отож із завтрашнього дня рішення президента набирає чинності.



Встановлення мит, ймовірно, призведе до заходів у відповідь з боку ЄС.



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