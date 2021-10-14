В ОБСЄ прокоментували ситуацію на сході України

ОБСЄ вважає безпекову ситуацію вздовж лінії зіткнення близькою до нестабільної попри деяке зменшення порушень режиму припинення вогню протягом 2-х останніх тижнів у порівнянні із попереднім періодом. Про це напередодні заявив спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен. Заяву було зроблено після зустрічі ТКГ.

Кіннунен також повідомив, що учасники робочої групи ТКГ з питань безпеки не змогли узгодити позиції щодо шляхів зменшення насильства вздовж лінії зіткнення з метою зменшення жертв серед цивільних та шкоди цивільній інфраструктурі.

У ТКГ також обговорювали питання постачання води до окремих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше тимчасово повірена США при ОБСЄ Кортні Остріан заявила, що Росія несе відповідальність за крихкість режиму припинення вогню.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ може здійснювати моніторинг конфлікту. Вона не може його закінчинити. Це може зробити лише Росія", - відзначила дипломатка.

Остріан також наголосила, що Збройні сили України "майже ніколи" не вдаються до блокування руху СММ і що понад 90% усіх обмежень руху СММ відбуваються на території контрольованій Росією.

Американська посадовиця також звернула увагу на репресії Росії у Криму.

Представник Росії в ОБСЄ на початку місяця звинуватив Україну в "обструкціонізмі" у ТКГ.

"Конфлікт на сході України може і повинен бути вирішений шляхом добросовісного виконання усіх положень "Комплексу заходів" (Мінських угод- прим. ГА) як безальтернативної основи достягнення стійкого миру на Донбасі", - заявив Лукашевич.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", з візитом у Москві побувала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Як повідомили у Держдепі, основним питанням, яке обговорювала Нуланд під час візиту була робота американського посольства в країні.

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