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Чи може бути розширений Нормандський формат? Інтерв'ю з Куртом Волкером

Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером на Донбасі. Відео
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Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером на Донбасі. Відео

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Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером на Донбасі. Відео

США перебувають у постійному контакті з європейськими партнерами. Захід єдиний в тому, щоб спонукати Росію до переговорів і припинення агресії.

Водночас, Європа обрала «тактику маленьких кроків», а США - більш «амбітний» підхід у спілкуванні з Росією стосовно війни в Україні. Про це розповів спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю голові Української служби «Голосу Америки» Мирославі Ґонґадзе.

М. Ґ.: президент України заявляв про можливість нових обговорень в рамках Нормандського формату. США все ще не відіграють роль в цьому обговоренні. На Вашу думку, чи варто США брати участь в цій угоді?

К.В.: До Мінського процесу, звичайно, входять Україна, Росія та ОБСЄ. Нормандський формат – це Франція, Німеччина, Україна та Росія. Ми говоримо з усіма, ми маємо постійний діалог з Україною, дуже часто говоримо з Великобританією, Канадою, Швецією і, звичайно, з Францією та Німеччиною, як партнерами в Нормандському форматі і ми ведемо діалог з росіянами, тому я не думаю, що формальна участь в Нормандському процесі не багато що змінить для нас, або для них.

Ми хочемо спілкуватись з Росією на більш стратегічному рівні, мушу визнати, - безуспішно, але ми хотіли спілкуватись про більш широке припинення конфлікту, виведення військ, встановлення миру і повного виконання Мінську
Курт Волкер

Цей інструмент – важливий і корисний і ми намагаємось його посилити. Наприклад, ми спілкувались з французами та німцями стосовно їх цілей і ми прагнемо їх підсилювати, наголошувати на окремих питаннях, таких, наприклад, як припинення вогню, відведення важкої зброї, які є ажливими для них.

Ми хочемо спілкуватись з Росією на більш стратегічному рівні, мушу визнати, - безуспішно, але ми хотіли спілкуватись про більш широке припинення конфлікту, виведення військ, встановлення миру і повного виконання Мінську. Це – виклик вищого порядку, адже кінцевою метою є мир і безпека людей, які тут є і це стане можливим, коли територію буде повністю повернено Україні.

М. Ґ.: На жаль, Франція та Німеччина є дуже слабкими і, зокрема, видається, що вони не повною мірою розуміють загрози від російської агресії. США є серйозним партнером для України. Якщо Україна б звернулась з проханням до США увійти до Нормандського формату, або змінити формат, чи розглядали б це США?

Потрібно, щоб Росія прийняла основоположне рішення припинити конфлікт і якщо ми цього досягнемо, ми, гадаю, зможемо досягти величезного прогресу
Курт Волкер

К.В.: По-перше, я вважаю, що Франція та Німеччина – дуже серйозні. Думаю, вони дуже чітко розуміють природу конфлікту і відповідальність Росії і те, як розвиваються події. У нас, інколи, є різниця в тактичному підході. Вони намагаються просуватись вперед маленькими кроками, намагаються проводити рівні переговори з обома сторонами, щоб зробити ці невеликі кроки. Це їх підхід і ми його підтримуємо. Ми також намагаємось більш амбітно підходити до вирішення всього конфлікту. Потрібно, щоб Росія прийняла основоположне рішення припинити конфлікт і якщо ми цього досягнемо, ми, гадаю, зможемо досягти величезного прогресу.

Що стосується долучення США до Нормандського формату, вважаю, це має бути узгоджено з партнерами Нормандського формату, включаючи Францію та Німеччину стосовно того, що це корисно, але я не вважаю, що США мають проштовхувати себе на цю роль. Ми чудово спілкуємось навіть без статусу формального партнера.

М. Ґ.: а якщо Україна звернеться з таким проханням?

К.В.: Україна є однією з чотирьох сторін Нормандського формату і вони всі мають погодитись, з огляду на формат, який вони створили. Знову, ми маємо тісні стосунки з Україною, відбувається постійний діалог і я не певний що нового ми досягнемо в цьому варіанті. Звичайно, якщо вони всі захочуть, щоб США це зробили, то, звичайно, в адміністрації це будуть розглядати.

Дивіться також: ​Час-Тайм. Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером на Донбасі

Час-Тайм. Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером на Донбасі
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Час-Тайм. Ексклюзивне інтерв’ю з Куртом Волкером на Донбасі

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    Мирослава Ґонґадзе

    Ведуча, головний редактор і керівник Української служби «Голосу Америки». На додаток до праці на «Голосі Америки», часто виступає як експерт із питань України, Східної Європи та свободи слова на пострадянському просторі. Статті Мирослави друкуються на шпальтах  таких світових видань, як Wall Street Journal, Washington Post, NPR, Journal of Democracy. Мирослава є співавтором науково-публіцистичної роботи «Розірваний нерв» про протестний рух в Україні 2000-2004 років.

    З освітою правника, здобутою у Львівському державному університеті, має великий досвід роботи в галузі журналістики та зв'язків із громадськістю. Працювала журналістом, редактором, продюсером, керівником медія-кампаній в Україні та США у низці політичних і медійних організацій, у тому числі RFE/RL, Інтерньюз, IRI, NDI.

    Серед іншого - Мирослава також була дослідником Університету Джорджа Вашингтона (2003) та володарем стипендії Рейгана-Фасела Національного фонду за демократію (2001). «За видатний внесок у розвиток журналістики, активну громадянську позицію та професійну майстерность» Мирослава Ґонґадзе нагороджена Орденом княгині Ольги.

    Інформувати, поєднувати й об’єднувати людей та ідеї, надихати – такою Мирослава бачить свою місію.

    У вільний від роботи час, якщо такий з’являється, захоплюється подорожами, мистецтвом, фотографією.

    Виховує доньок-близнюків Нану та Саломе.

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