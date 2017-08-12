Іванка Трамп очолить делегацію до Індії, а Кушнер відправиться на Близький Схід

Донька президента Трампа та радник Білого дому Іванка Трамп очолить делегацію до Індії на глобальний саміт з підприємництва в листопаді.

"Іванка очолить американську делегацію до Індії цієї осені, щоб підтримати жіноче підприємництво в світі", - оголосив Трамп у Twitter.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді також привітав участь Іванки в форумі: "з нетерпінням очікую на присутність пані Іванки Трамп, на #GES2017 в Гідерабаді в якості голови американської делегації".

Іванка запевнила, що для неї це честь "зустріти прем'єр-міністра Моді та енергійних підприємців з усього світу".

Однак, не всі приязно поставились до такої ролі доньки президента. "Ми будемо вітати її як дурненьку принцесу з Саудівської Аравії", - сказав неназваний дипломат Індії головному редактору Hindustan Times Боббі Гошу, зауваживши, що гарні відносини є в національних інтересах Індії.

Посадовець Білого дому також повідомив, що президент Дональд Трамп направить свого зятя Джареда Кушнера, а також радника Джейсона Ґрінблатта на Близький Схід для проведення зустрічей з лідерами в регіоні та прокладання "шляху для істотних мирних переговорів Ізраїлю та Палестинської автономії", повідомляють Reuters та інші ЗМІ.

Діна Пауелл, заступник радника з національної безпеки також приєднається до подорожі, яка включатиме зустрічі з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Йорданії, Єгипту, Ізраїлю та Палестинської автономії, повідомив Reuters посадовець.

“Президент Трамп вже зазначав, що досягнути тривалого миру між Ізраїлем та Палестинською автономією буде складно, однак, він залишається оптимістом в тому, що мир - можливий", - зазначив AP неназваний посадовець Білого дому.

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