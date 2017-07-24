Спеціальні потреби

Мови
США

Зять Трампа заперечує змову з будь-якими іноземними державами, включно з Росією

  • Голос Америки
Джаред Кушнер і його адвокат прибувають на слухання в Комітеті з розвідки Палати представників. 24-го липня, 2017р.

Джаред Кушнер опублікував заяву напередодні слухань у комітетах Конгресу



Зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що не вступав у змову з будь-якими іноземними державами і не підтримував ніяких неналежних зв’язків.

Кушнер опублікував 11-сторінкову заяву напередодні своїх виступів на закритих слуханнях в комітетах з розвідки Сенату і Палати представників, які розслідують російське втручання в минулорічні вибори. Слухання в Сенаті відбудеться в понеділок, в Палаті представників - у вівторок.

«Дані та документи, які я надаю, покажуть, що у мене було, може бути, чотири контакти з представниками Росії серед тисяч контактів під час передвиборної кампанії і перехідного періоду, і жоден з них, жодним чином не вплинув на вибори і не особливо запам'ятовується», - стверджує Кушнер.

Він також описав кілька коротких зустрічей з російським послом в США Сергієм Кисляком, зазначивши, що вони обговорювали прагнення поліпшити російсько-американські відносини, проте спростував повідомлення ЗМІ про те, що вони згодом продовжили спілкування по телефону.



Як очікується, комітети Конгресу будуть розпитувати Кушнера про зв’язки з Росією, в тому числі про зукстріч, що відбулася в червні минулого року з російською юристкою та іншими особами, пов'язаними з Москвою.

Ця зустріч виявилася в центрі уваги після того, як старший син президента Дональд Трамп-молодший опублікував електронну переписку, з якої випливає, що він погодився зустрітися з російським адвокатом, вважаючи, що у неї є компромат на суперницю Трампа, демократку Гілларі Клінтон.

Дивіться також: Що кажуть у Білому домі про законопроект щодо санкцій?

Що кажуть у Білому домі про законопроект щодо санкцій? Відео
please wait
0:01:13
0:00:00 /0:01:13
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG