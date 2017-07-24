Зять Трампа заперечує змову з будь-якими іноземними державами, включно з Росією

Джаред Кушнер опублікував заяву напередодні слухань у комітетах Конгресу





Зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що не вступав у змову з будь-якими іноземними державами і не підтримував ніяких неналежних зв’язків.



Кушнер опублікував 11-сторінкову заяву напередодні своїх виступів на закритих слуханнях в комітетах з розвідки Сенату і Палати представників, які розслідують російське втручання в минулорічні вибори. Слухання в Сенаті відбудеться в понеділок, в Палаті представників - у вівторок.



«Дані та документи, які я надаю, покажуть, що у мене було, може бути, чотири контакти з представниками Росії серед тисяч контактів під час передвиборної кампанії і перехідного періоду, і жоден з них, жодним чином не вплинув на вибори і не особливо запам'ятовується», - стверджує Кушнер.



Він також описав кілька коротких зустрічей з російським послом в США Сергієм Кисляком, зазначивши, що вони обговорювали прагнення поліпшити російсько-американські відносини, проте спростував повідомлення ЗМІ про те, що вони згодом продовжили спілкування по телефону.





Як очікується, комітети Конгресу будуть розпитувати Кушнера про зв’язки з Росією, в тому числі про зукстріч, що відбулася в червні минулого року з російською юристкою та іншими особами, пов'язаними з Москвою.



Ця зустріч виявилася в центрі уваги після того, як старший син президента Дональд Трамп-молодший опублікував електронну переписку, з якої випливає, що він погодився зустрітися з російським адвокатом, вважаючи, що у неї є компромат на суперницю Трампа, демократку Гілларі Клінтон.

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