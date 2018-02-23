Фото Олександра Абраменка прикрашає сторінку New York Times у Facebook

Американське видання New York Times розмістило світлину з зображенням українського спортсмена Олександра Абраменка на обкладинку своєї сторінки у соціальній мережі Facebook.

В оригінальному кадрі фотограф Даґ Міллз зловив українця в процесі польоту під час виступу на змаганнях із фристайлу (акробатика) на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

29-річний Олександр Абраменко з Миколаєва здобув на Олімпіаді золоту медаль.

У 2016 році спортсмен виграв Кришталевий глобус Кубка світу в лижній акробатиці. Минулий сезон Абраменко пропустив через травму. Цього сезону українець посів друге місце на етапі Кубка світу в Лейк-Плесіді і в загальному заліку Кубка світу йде на шостому місці.

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