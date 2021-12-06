Органи охорони здоров'я у США не поспішають із висновками щодо небезпеки штаму "Омікрон"

Штам коронавірусу "Омікрон" виявлено вже в 40 країнах та 16 американських штатах, але представники американських органів охорони здоров'я не впевнені в тому, що він призводить до більш тяжкого перебігу захворювання.

"Поки несхоже, що він значно ускладнює перебіг захворювання", - заявив головний експерт уряду США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, виступаючи у передачі "Стан країни" на каналі CNN.

Він зазначив, що важливо «почекати з висновками, доки не буде накопичено більше досвіду роботи» з новим штамом.

Директор Національних інститутів охорони здоров'я Френсіс Коллінз також висловлював невпевненість.

"Чи може виявитися, що це насправді менш небезпечний штам, ніж попередні варіанти коронавірусу? – запитав він у програмі "Зустріч з пресою" на каналі NBC. – Вчені працюють 24 години на добу 7 днів на тиждень, щоб отримати відповіді на ці запитання".

"Цілком можливо, що це не останній новий штам, який приверне до себе багато уваги і викличе багато занепокоєння", - сказав Коллінз.

Як повідомляло минулого тижня американське видання Slate, посилаючись на офіційні дані, жоден із зафіксованих у США випадків захворювання на "Омікрон" не був важким, а за даними ВООЗ жоден випадок захворювання у світі не був смертельним.

Між тим напередодні популярний сенатор-демократ Берні Сандерс звернув увагу на те, що на тлі поширення повідомлень щодо нового варіанту фармацевтичні компанії значно примножують свої статки.

"Це непристойно. Минулого тижня, 8 інвесторів Pfizer та Moderna стали на 10 мільярдів доларів багатші на тлі поширеня новин про варіант "Омікрон". Настав час фармацевтичним компаніям поділитись вакцинами зі світом та почати контролювати свою жадобу. Досить вже!" - твітує американський політик.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки готові до протидії пандемії у зимовий період.

У контексті поширення варіанту "Омікрон" у країні, Байден заявив, що країна має найкращі у світі ліки, вакцини та лікарів щоб протидіяти пандемії.

"Ми будемо боротись із цим варіантом за допомогою науки та скорості, а не хаосу та сум'яття", -підкреслив президент США.

Президент США Джо Байден запровадив заборону на польоти до Сполучених Штатів із восьми країн південної Африки. Починаючи з понеділка, люди, які прибувають до США, повинні мати негативний тест на COVID-19, взятий не більше, ніж за добу до поїздки замість попереднього триденного терміну.

Деякі експерти припустили, що тестування незабаром може стати обов'язковим на внутрішніх рейсах у США, але Коллінз заявив, що це було б «надзвичайно обтяжливим», додавши, що він не знає, наскільки ця вимога допоможе у боротьбі з поширенням коронавірусу всередині країни.

Ізраїль, Японія та Марокко повністю заборонили в'їзд іноземців до країни.

З урахуванням швидкого поширення штаму «Омікрон» у США число первинних вакцинацій збільшилося, досягнувши в четвер шестимісячного максимуму. При цьому близько 60 мільйонів людей, які мають право на щеплення, залишаються невакцинованими, відмовляючись від них з низки причин.

У Південно-африканській Республіці штам «Омікрон» поширюється вдвічі швидше за штам «Дельта», який раніше вважався найбільш заразним.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, з початку пандемії в США від COVID-19 померло понад 784 тисячі людей – більше ніж у будь-якій іншій країні світу. У країні зареєстровано 48,9 мільйона випадків захворювання.

Майже 200 мільйонів людей у США повністю вакциновані, а понад 45 мільйонів людей отримали щеплення-підсилювачі вакцин.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", CNN, Slate.

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