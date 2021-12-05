У США вперше за два місяці фіксують 100 тисяч нових випадків коронавірусу за добу після Дня подяки і виявляють "Омікрон" у нових штатах

Вперше за два місяці у США виявляють в середньому понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу за добу - через тиждень після того, як мільйони американців вирушили у подорож до своїх родичів на День подяки, пише CNN.

Також зростає й добова кількість смертей від COVID-19 - в середньому за минулий тиждень помирало 1,651 американців за добу.

Переважна більшість випадків зараження припадає на штам "Дельта", хоча новий штам "Омікрон" виявили уже принаймні у 15 штатах. USA Today повідомляє, що влада штатів, де виявили цей штам, закликають людей продовжувати дотримуватись тих самих заходів безпеки, як і раніше: носити маски й вакцинуватись.

Раніше ВООЗ оголосила, що новий різновид COVID-19 може швидко поширитись в усьому світі й мати "тяжкі наслідки", а "загалом світовий ризик (пов'язаний зі штамом) оцінюється як дуже високий". "Омікрон" став п'ятим штамом коронавірусу, який ВООЗ віднесла до тих, що викликають занепокоєння.

Він був вперше виявлений останніми тижнями в Південно-Африканській Республіці, де спостерігається експонентне зростання захворюваності на COVID-19. Дослідники припускають, що вірус міг мутувати в організмі пацієнта, що має ВІЛ/СНІД, й ця людина не проходила імунозамісну терапію.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, науковці кажуть, що хоча про штам "Омікрон" ще небагато відомо, але "видається, що "Оміркон" поширується дуже швидко і серед тих, хто пройшов подвійну вакцинацію".

Днями президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до протидії пандемії у зимовий період, адже країна має найкращі у світі ліки, вакцини та лікарів. Байден наголосив, що у порівнянні із ситуацією напередодні зимового преіоду у 2020-му році, цього року вже до Різдва очікується, що кількість повністю вакцинованих американців сягне 77-72%, включно із 86% людей старшого віку.

Президент США також наголосив на тому, що отримання щеплень-підсилювачів вакцин дає додатковий захист від COVID-19, та закликав усіх доросих мешканців країни отримати щеплення.

Тим часом, в Україні минулої доби виявили 6 622 нових випадки коронавірусу, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, серед хворих – 690 дітей та 68 медпрацівників. При цьому за добу 112 657 людей вакцинувалися проти COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,4 мільйона людей, померли – 88 тисяч, повністю імунізованими вважають 11 мільйонів 762 тисяч людей.

У матеріалі використано джерела: CNN, USA Today, Радіо Свобода

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