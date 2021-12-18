В уряді США заявили, що вакциновані можуть заражатися COVID-19, але хвороба перебігатиме безсимптомно, чи у м'якій формі

Схвалені у США вакцини є ефективними проти штаму "Омікрон". Про це п'ятницю ЗМІ заявив координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 Джефф Зінтс. Текст коментарів посадовця розміщено на сайті Білого дому.

За словами посадовця, вакциновані особи можуть отримати позитивний тест на COVID-19, але у разі хвороби її перебіг буде безсимптомним або м'яким.

При цьому, заявив Зінтс, на невакцинованих у США "чекає зима гострої хвороби та смерті" для них самих, їх близьких. Чиновник також відзначив, що через невакцинованих незабаром може бути перевантажено американські лікарні.

"Носіть маску у громадських приміщеннях. Вакцинуйтесь, вакцинуйте ваших дітей, отримайте підсилювач-вакцини, коли можете це зробити", - закликав американців чиновник.

Зінтс також заявив, що гострота сплеску захворюваності на "Омікрон" буде залежати від того, наскільки активно вакцинуватимуться люди.

Спілкуючись зі ЗМІ, директорка CDC Рошель Валенські відзначила, що захворювання на "Омікрон" варіант спостерігається і у повністю вакцинованих осіб та тих хто отримав щеплення підсилювачі.

Чиновниця висловила думку, що через захист, який дають вакцини, у таких випадках хвороба проходить безсимптомо, або у м'якій формі.

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