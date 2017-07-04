Кім Чен Ин зіпсував свято послу США до ООН

Послу США до ООН Ніккі Гейлі доводиться працювати на День Незалежності США через випробування КНДР балістичної ракети. Про це американський дипломат заявила у Twitter.

"На 4-те липня у мене цілий день зустрічі. Дякую КНДР", - пише Гейлі.

Раніше стало відомо, що посол США в ООН Ніккі Гейлі вимагає негайного скликання Ради безпеки ООН через випробування Північною Кореєю балістичної ракети. Про це повідомляють американські дипломатичні джерела.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що військові США вважають, що КНДР провела випробування двоступеневої міжконтинентальної балістичної ракети здатної завдати удару по території США.

Речник посла США в ООН Джонатан Вачтел заявив у Twitter, що представник США в Організації об'єднаних націй вимагає проведення засідання Радбезу у відкритому форматі.

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