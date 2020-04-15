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Україна

В Україні високий рівень патріотизму, але чимало українців вважають, що вона рухається у хибному напрямку - опитування IRI

Фото: 2016-й рік роботи на Майдані незалежності у Києві

Більшість в країні підтримує партію президента

Майже в усіх обласних центрах більшість населення назвали умови у медичних закладах “поганими”, або “жахливими”

Українці називають покращення стану лікарень та медичних послуг пріоритетами для представників влади. Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського Інституту США, яке проводилось на контрольованій українським урядом території у січні-лютому цього року.

Майже в усіх обласних центрах більшість населення назвали умови у медичних закладах “поганими”, або “жахливими”.

Найгірший рейтинг отримали медичні заклади Миколаєва - 59% населення вважають свої лікарні “поганими” або “жахливими”.

Найкраще респонденти оцінили медичні заклади Вінниці. Втім, всього 30% населення міста вважає медичні заклади “добрими” або “дуже добрими”.

Економічна ситуація країни

Чи справи в Україні рухаються у вірному напрямку - інфографіка IRI
Чи справи в Україні рухаються у вірному напрямку - інфографіка IRI


Більше половини населення України вважає, що країна рухається у хибному напрямку. І третина населення майже в усіх обласних центрах вважає, що за останній рік економічна ситуація в країні “значно погіршилась”.

Результати опитування демонструють, що за останній рік проблема корупції в Україні не зменшилась.

Як економічна ситуація в Україні змінилась за останні 12 місяців: інфографіка Міжнародного республіканського інституту
Як економічна ситуація в Україні змінилась за останні 12 місяців: інфографіка Міжнародного республіканського інституту

Пережна більшість населення - в усіх обласних центрах країни (крім Миколаєва) назвали корупцію найсерйознішою проблемою в житті їхнього міста.

Корупція в Україні - інфографіка IRI
Корупція в Україні - інфографіка IRI

Найбільш корупційними містами респонденти визначили Сєвєродонецьк, Одесу та Херсон.

Ріст патріотизму

На питання, чи відчуваєте гордість від того, що ви - українець, більшість громадян відповіли ствердно.

За результатами дослідження, найбільш пишаються своїм українським походженням мешканці Львова (92%), Луцька (91%), Тернополя (90%).

Навіть у містах, що посіли останні сходинки рейтингу “гордий бути українцем”, переважна більшість населення визнала гордість називатись громадянином своєї країни.

У Сєвєродонецьку 71% респондентів сказали, що відчувають гордість від того, що вони є українцями, у Запоріжжі - 72%, а в Маріуполі - 68% опитаних сказали, що вони відчувають “гордість” або “швидше гордість” від того, що вони українці.

Чи ви відчуваєте гордість бути громадянином України? - інфографіка IRI
Чи ви відчуваєте гордість бути громадянином України? - інфографіка IRI

Політичні вподобання

Щодо політичних вподобань, більшість в країні підтримує партію президента.

Якби вибори органів самоврядування відбулись на період проведення опитування (а це січень-лютий 2020 року), то майже усіх областях перемогла б партія “Слуга народу”. За винятком Маріуполя та Сєвєродонецька, де більшість опитаних підтримують “Опозиційну платформу”.

Підтримка політичних партій в Україні - інфографіка IRI
Підтримка політичних партій в Україні - інфографіка IRI

Загалом перша п'ятірка партій-переможців виглядала б так: "Слуга народу", "Опозиційна платфотма", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Свобода".

Найпопулярніші міста країни

Важливі туристичні центри України - опитування IRI
Важливі туристичні центри України - опитування IRI

Найважливішими туристичними центрами України виявились Львів, Одеса та Івано-Франківськ.

Аграрними центрами країни українці визначили міста Кропивницький, Херсон, Вінницю.

Важливими індустріальними центрами респонденти назвали Маріуполь, Харків, Запоріжжя.

А найпопулярнішими мерами в країні стали очільники міст Хмельницький - 88% підтримки населення, Івано-Франківськ - 80% підтримки, Чернігів - 78% підтримки населення.

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    Ярина Матвійчук

    Приєдналася до команди «Голосу Америки» у 2014 році. Перед тим працювала в американському журналі National Geographic та на «Радіо Свобода» ведучою та редактором програми «Ранкова Свобода». У Києві волонтерила на «Радіо Марія» та в кіностудії Cinema House Group, у Гавані доглядала за хворими українськими дітьми в рамках проекту «Україна – Куба». Своїм найбільшим хобі вважає 3-річну доньку Марійку та подорожі з родиною. Розповідає, що любить книжки і поважає добре почуття гумору. Рецептом свого життя називає «Похвалу глупоті» Е. Роттердамського. Мріє покататися на всіх видах транспорту та спробувати їжу різних народів світу.

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