США: Остання доба - найсмертоносніша в Україні, а Росія блокує доступ ОБСЄ до кордону

"Сполучені Штати засуджують спалах насильства в Україні. Останні 24 години стали найбільш смертоносною добою в 2017 році. За цей час було вбито 8 українських військових, включаючи 5 смертей в нападі, який, за повідомленнями, розпочали керовані Росією сили", - заявила прес-секретар Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Ми знову закликаємо Росію та сили, які вона озброює, навчає і якими керує на сході України, невідкладно почати режим припинення вогню", - йдеться в заяві Держдепу.

Знов ми мусимо змиритися з неадекватним обмеженим доступом місії тільки до двох прикордонних пунктів, які разом покривають лише декілька сотень метрів з 2 300 кілометрового українсько-російського кордону, велику частину якого Україна не контролює

Науерт наголосила, що у відповідності до Мінських домовленостей, ці сили мають відвести все важке озброєння, відійти від контактної лінії і дозволити повний, безпечний і безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ до міжнародного кордону.

Спостереження за припиненням вогню та спостереження за кордонами тісно взаємопов'язані.

Тому США висловили жаль з приводу того, що Росія продовжує блокувати розширення географічного охоплення діяльності місії ОБСЄ.

"Через обмеження Росією роботи спостережної місії, СММ знову не матиме змоги переконатись у тому, якою мірою Росія бере участь в сприянні пересування зброї, коштів та особового складу для підтримки так званих «сепаратистів» на сході України", - йдеться в заяві тимчасово повіреної у справах США в ОБСЄ Кейт Марі Бернс у відповідь на рішення ОБСЄ від 20 липня про продовження знаходження спостерігачів лише на двох російських пропускних пунктах на кордоні з Україною.

"Знов ми мусимо змиритися з неадекватним обмеженим доступом місії тільки до двох прикордонних пунктів, які разом покривають лише декілька сотень метрів з 2 300 кілометрового українсько-російського кордону, велику частину якого Україна не контролює" - вказує представництво США при ОБСЄ.

Неодноразова відмова Російської Федерації розширити охоплення роботи місії знову вказує на те, що Росія відмовляється виконувати зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, зазначається в заяві представництва США при ОБСЄ.

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