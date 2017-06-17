Припинення вогню в Сирії: США обережні, але обнадіяні

Сполучені Штати підтримують 48-годинний режим припинення вогню, оголошений сирійською армією на півдні Сирії, але кажуть, що будуть чекати, щоб побачити, що відбувається, перш ніж судити про його ефективність.

«Ми судитимемо про цю ініціативу за результатами, а не за словами, – підкреслила прес-секретар Державного департаменту Гедер Науерт в заяві в суботу. – Опозиція повинна також припинити напади, щоб припинення вогню тривало – і, сподіваюся, було продовженим – і гуманітарна допомога була надана тим, хто її потребує».

Раніше того самого дня сирійська армія оголосила про одностороннє припинення вогню в південному місті Дераа, щоб підтримати «зусилля щодо примирення». Згідно із заявою, яку передало Державне інформаційне агентство SANA, припинення вогню було встановлено, щоб вступити в силу о 12:00 вечора в суботу за місцевим часом.

Оголошення про припинення вогню припало на той самий день, коли Організація Об’єднаних Націй заявила, що хоче почати новий раунд мирних переговорів між усіма сторонами в Сирії наступного місяця в Женеві.

США та Росія також ведуть переговори про створення зони безпеки в Сирії, яка охоплюватиме Дераа і ряд інших міст.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що бої і обстріли в Дераа дещо спали після оголошення про припинення вогню, але лідер бойовиків повідомив агентство новин Reuters, що не було ніяких змін в темпі бою.

«Ми не чули про такі розмови, і війська режиму, як і раніше, нападають на нас з такою самою інтенсивністю», – сказав Reuters анонімний командир.

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