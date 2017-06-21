У Трампа розчаровані безрезультатністю Мінського процесу

Протягом зустрічі, Трамп та Порошенко обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на сході України, йдеться в повідомленні Білого дому про зустріч президентів.

Ми хотіли б бачити якийсь результат (Мінських угод)

США залишаються прихильниками Мінського процесу: «Ми залишаємось відданими Мінським угодам. Ми продовжуємо закликати Росію дотримуватись Мінських угод. Це не змінне», - роз'яснила прес-секретар Державного департаменту Гедер Науерт під час брифінгу 20 червня.

«Єдине нове, це те, що держсекретар прагне бачити результат. Ми, Сполучені Штати, спостерігали і бачили, що дуже мало відбувається в рамках Мінських домовленостей, які вже діють два з половиною чи три роки. Ми хотіли б бачити якийсь результат», - сказала Науерт, коментуючи заяву держсекретаря Рекса Тіллерсона на слуханнях в Палаті представників Конгресу США про те, що адміністрація президента Дональда Трампа не хоче «бути прикутою наручниками» до Мінського процесу.

«Якщо Росія та Україна хочуть зібратись і напрацювати якийсь окремий канал для домовленостей, ми це сприймемо. Але, ми хотіли б, щоб вони притримувались Мінська. Нас непокоїть це (невиконання Мінських домовленостей), але ми також відкриті до інших каналів.», - заявила Науерт на брифінгу.

За результатами зустрічі з Трампом, адміністрація президента України запевнила, що США залишаються прибічниками Мінських угод. «Мусимо вимагати їх виконання від Росії», - йдеться в повідомленні Банкової.

Дивіться також: Звертати увагу на зміст візиту, а не на форму - Стівен Пайфер про зустріч президентів Трампа та Порошенка