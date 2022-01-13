Міністри оборони США та України обговорили "тривале та нічим не спровоковане" нагромадження російських військ довкола України

Міністри оборони США Ллойд Остін та України Олексій Резніков обговорили телефоном "тривале й нічим не спровоковане нагромадження військової сили Росії" в Україні та поблизу українських кордонів. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Секретар Остін вкотре підтвердив незмінну підтримку з боку США українського суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи триваючі зусилля збільшити потужність українських сил шляхом надання оборонної допомоги", - сказав Кірбі.

Він додав, що також посадовці висловили "підтримку дипломатичним спробам досягти деескалації напруження" та "підтвердили зобов'язання продовження тісної координації" дій.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, американські медіа написали, що США відправляють Україні радіолокаційні системи та морське устаткування. У відповідь на звернення "Голосу Америки", в уряді США повідомили, що Білий дім надає "оборонну допомогу України в тому числі через поставки, які були здійснені буквально в останні кілька тижнів", й ці поставки також "заплановані наступного тижні".

В адміністрації президента США також зауважили, що "президент Байден сказав президенту Путіну, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення до України", то Вашингтон "надасть додаткові оборонні матеріали українцям, що перевищуватимуть те, що вже надано чи у процесі передачі".