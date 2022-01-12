США нададуть Україні радари та морське устаткування - медіа

США відправляють Україні радіолокаційні системи та морське устаткування, однак, поки неясно, коли будуть здійснені перші поставки, повідомляє газета Politico.

Видання відзначило, що радник президента України Володимира Зеленського повідомив, що українська сторона була поінформована про майбутню допомогу у грудні "на високому рівні".

"Враховуючи, що американська розвідка постійно передбачає, що Росія може почати повномасштабне вторгнення із використанням усієї своєї військової потужності, це допоможе Україні завдати додаткових збитків Росії, але не змінить результат істотним чином", – сказав радник.

У відповідь на звернення "Голосу Америки", в уряді США повідомили, що Білий дім надає "оборонну допомогу України в тому числі через поставки, які були здійснені буквально в останні кілька тижнів".

"Ми робитимемо це і далі в найближчі тижні та місяці, використовуючи низку механізмів, в тому числі Ініціативу за надання допомоги Україні в галузі безпеки", - додали в уряді США.

З цього питання США, як підкреслили в адміністрації, перебувають у тісному контакті з Україною та європейськими союзниками.

Також в уряді США підкреслили, що не планують вдаватись у деталі щодо кожного траншу чи поставки, але зазначили, що "за останній рік надали Україні більше безпекової домопоги, ніж за увесь час із 2014 року". Ці поставки, відзначили в уряді, "тривають, як і в минулі кілька тижнів, так і заплановані на наступні тижні".

У коментарі "Голосу Америки" в адміністрації США зауважили, що "президент Байден сказав президенту Путіну, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення до України", то Вашингтон "надасть додаткові оборонні матеріали українцям, що перевищуватимуть те, що вже надано чи у процесі передачі".

"Ми також посилимо наших союзників у НАТО на східному фланзі", - сказали в уряді.

Цього тижня США та Росія проводять кілька раундів переговорів із метою деескалації ситуації довкола українських кордонів: у понеділок відбулась двостороння американсько-російська дискусія, у середу у Брюсселі проходять переговори за участю НАТО та Росії, а у четвер у Відні – запланована дискусія в рамках ОБСЄ.

Зокрема, Москва заявила, що не планує вторгнення в Україну і вимагає припинити розширення НАТО, а також не проводити військові навчання Альянсу в країнах Центральної та Східної Європи, які вступили до нього після 1997 року.

Однак постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт заявила, що вимоги Росії про те, щоб Північноатлантичний альянс заборонив вступ нових країн, не може навіть обговорюватися.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та представники держав - союзниць теж неодноразово підкреслювали, що Москва не матиме права голосу стосовно питань членства в Альянсі.

Американські посадовці і дипломати також неодноразово підкреслювали, що без союзників і партнерів не вирішуватимуть з Росією жодних питань, які стосуватимуться Європи загалом та України зокрема.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що група республіканських конгресменів має намір внести законопроект, який, серед іншого, передбачає збільшити військову підтримку Збройних Сил України, включно із фінансуванням щодо озброєння та підготовки, а також визначити Україну як країну "НАТО Плюс", щоб забезпечити швидкий розгляд питань продажу низки товарів і послуг оборонного призначення США.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Politico

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