Міністр оборони США заявив про необхідність захищати кожен дюйм території НАТО, застеріг про наближення Росії до "порогу" Альянсу

Нарощування Росією військової присутності вздовж кордонів України, у Білорусі та на Чорному морі багато у чому "наближає війська Росії до порогу НАТО". Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив у четвер у штаб-квартирі НАТО, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Остін також повторив слова президента США Джо Байдена про те, що у разі необхідності США будуть захищати кожен "дюйм території НАТО".

"Звісно ж, немає підстав, щоб до цього дійшло. Так само, як відсутні підстави для Росії знову вторгатись в Україну", - заявив міністр оборони США.

Коментар Остіна щодо порогу НАТО використовує образи подібні до тих, які використав Путін минулого року, говорячи про наближення військової інфрастуктури США, НАТО до кордонів Росії.

"Але те, що вони роблять зараз на території України, намагаються робити, планують робити. Це ж не за тисячі кілометрів від нашого національного кордону. Це поблизу порогу нашого дому! Вони повинні зрозуміти, що нам більше нема куди далі відступати", - заявляв Путін у грудні.

У четвер Остін також підкреслив, що США спостерігають підсилення військового угрупування Росії, та ін.

Міністр оборони США також висловив стурбованість щодо повідомлень про обстріли на Донбасі.

За словами Остіна, конфлікту можна уникнути, а якщо Путін обере війну, він "понесе відповідальність за страждання людей та величезні жертви".

Високопосадовець США підтвердив, що США отримали від Росії відповідь. Між тим, як повідомляють російські ЗМІ і зокрема видання "Коммерсантъ" в отриманій США сьогодні реакції Москви на американську відповідь щодо російських вимог щодо гарантій безпеки вказується, що Росія не отримала відповіді на її ключові занепокоєності.

Документ, повідомляє ЗМІ, говорить, що Росія буде вимушена реагувати у тому числі і "шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру", але при цьому відзначається, що Москва не планує жодного вторгнення в Україну, а заяви Заходу про її відповідальність за ескалацію сприймає як спроби тиску.

У статті використано матеріали РБК, Коммерсант.