Нетаньягу закликав скасувати агентство ООН для допомоги палестинським біженцям

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю своєму кабінету міністрів, що агентство ООН, яке допомагає палестинським біженцям, лише продовжує проблему і тому повинно бути закрите.

Нетаньягу заявив, що Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) зосереджене лише на палестинських біженцях і що його фінансування повинно бути переведене до загального агентства ООН з питань біженців. Він підкреслив, що це агентство мусить стати справою минулого.

За повідомленням, допомогою цього агентства має право користуватися п’ять мільйонів людей.

Це палестинці, які залишили свої доми під час війни, в результаті якої було створено ізраїльську державу, та їх нащадки. Нині понад півтора мільйона палестинців живуть у таборах біженців у Йорданії, Лівані, Сирії, на Західному березі та в секторі Газа.

Представник UNRWA Крис Ґуннесс заявив, що агентство продовжуватиме працю доти, доки немає «справедливої і тривалої розв’язки» питання біженців.

«Що зберігає кризу з біженцями – це неспроможність сторін врегулювати це питання. Це повинно бути врегульоване сторонами конфлікту в контексті мирних переговорів на основі резолюцій ООН і міжнародного права, та вимагає активної участі з боку міжнародної громадськості», заявив Ґуннесс.

Заходи для влаштування мирних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями вже кілька років тому зайшли в глухий кут, і їх перспективи далі ускладнились минулого місяця після того, як президент Трамп заявив, про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю та перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва.

Дивіться також: Колекція суконь без жодного шва