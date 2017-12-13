Віце-президента Пенса не прийматимуть в одній з головних святинь христинства в Єрусалимі

Офіційний хранитель одного з головних місць християнства в Єрусалимі – Храму Гробу Господнього – не вітатиме віце-президента Майка Пенса, коли той прибуде цього місяця до Єрусалима. Про це повідомило видання The Hill.

«Мені повідомлено, що віце-президент Пенс має намір відвідати Храм Гробу Господнього і просив мене прийняти його офіційно», сказав Адіб Джуде, який опікується святинею.

«Я абсолютно відмовився офіційно прийняти американського віце-президента Майка Пенса в Храмі Гробу Господнього і не буду присутнім під час його візиту», додав він.

«Це вислів мого осуду визнання президентом Дональдом Трампом Єрусалима столицею Ізраїлю.

Храм Гробу Господнього знаходиться в християнському районі Старого міста, де, згідно з традицією, Ісус Христос помер на хресті, був похований та воскрес.

Майк Пенс, який є католиликом, має цього місяця відвідати регіон, щоб закликати припинити переслідування християн та всіх інших релігійних меншин.

Однак відомі християнські групи в регіоні дали зрозуміти, що вони не вітатимуть Пенса після рішення Трампа щодо Єрусалима.

Лідер єгипетських християн-коптів заявив минулого тижня, що він не зустрінеться з Пенсом, кажучи, що Трамп виніс рішення у невідповідний час і без уваги до почуттів мільйонів людей.

Група христинських церков у Єрусалимі також надіслала листа президенту Трампу, щоб він не визнавав Єрусалим столицею Ізраїлю, ще до того як він це зробив.

Палестинці хочуть, щоб східна частина міста стала столицею їх майбутньої держави. Міжнародна громадськість і далі столицею Ізраїлю вважає Тель-Авів.

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