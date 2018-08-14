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Звертаючись до донорів, обидві партії США апелюють до розслідування впливу Росії

  • Голос Америки
Символи Республіканської та Демократичної партій США

Хоча американські виборці не вважають розслідування зв'язків команди Трампа з Росією першочерговим питанням, в своїх зверненнях про пожертви для партій, як демократи, так і республіканці апелюють до важливості цього розслідування, пише Bloomberg.

Деякі демократи обіцяють донорам, що вони оберігатимуть спецпрокурора Мюллера від звільнення, або політичного впливу президента Трампа. Республіканці ж говорять донорам, що їм потрібно зберігти контроль над Конгресом, щоб заблокувати імпічмент президента, або "полювання на відьом" з боку демократів.

"Очевидно, що єдиний шлях, яким ми дізнаємось правду про зв'язки Трампа з Росією – якщо Мюллер завершить розслідування", - йдеться в заяві виборчого комітету демократів в липні, в якій партія закликала прибічників підписати петицію на захист спецпрокурора і надіслати пожертви.

Республіканці звертаються з проханням про надання грошей, змальовуючи жахливу картину, що може статись, якщо віддати контроль над парламентом демократам, включаючи імпічмент.

Під час проміжних виборів США, що відбудуться в листопаді, демократи намагатимуться здобути додаткові 23 місця в Палаті представників Конгресу США, які тепер обіймають республіканці. В Сенаті, проміжні вибори затрокнуть 26 місць, які наразі обіймають представники Демократичної партії і вісім – Республіканської.

Якщо демократам вдасться отримати більшість місць хоча б в одній з палат Конгресу, вони зможуть розширити обсяг парламентського розслідування зв'язків Трампа з Росією і відкрити нові розслідування. Деякі демократи виступають за імпічмент, хоча лідери партії заявляють, що імпічмент не на часі.

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