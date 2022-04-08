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Речник Міноборони США прокоментував зміщення уваги Росії на Донбас: значна військова сила на меншій території, ніж раніше
Зміщення уваги Росії на Донбас може означати посилення інтенсивності конфлікту та його затягування. Про це у п'ятницю заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Кірбі заявив, що Росія досі має "багато" бойової сили, яка тепер буде прикладена до меншої ділянки України у порівнянні із ситуацією на початку війни.
Речник Міноборони США наголосив на тому, що військові України дають потужну відсіч Росії.
За його словами, США прагнуть, щоб Росія програли війну на території України, а Україна - "відновила цілісність".
Як повідомляється, Кірбі також відзначив, що головною потребою військ України сьогодні є "буквально мільйони боєприпасів" для стрілецької зброї.
Речник Пентагону також заявив, що у Міноборони США вважають, що удар по вокзалу Краматорська була завдано Росією із використанням балістичної ракети короткого радіусу дії.
У МЗС Росії заявили, що удар по залізничному вокзалу у Краматорську завдали українські військові.
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Боррель обіцяє ОГП підтримку в розслідуванні воєнних злочинів Росії
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель пропонує Офісу генпрокурора України підтримку у розслідуванні воєнних злочинів Росії.
«Наша Консультативна місія @EUAM_Ukraine надаватиме підтримку Офісу Генерального прокурора України в проведенні навчання, забезпеченні обладнанням заради розслідування і збору доказів», – написав він у своєму твіттері.
Сьогодні Жозеп Боррель разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Геґеру відвідали українську Бучу, у якій після відходу російських військ виявили велику кількість загиблих серед мирного населення.
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, у Бучі на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 людей.
Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.
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