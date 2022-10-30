Пентагон відповів на заяви про пришвидшення модернізації ядерної зброї на тлі війни в Україні

Модернізація американського ядерного арсеналу відбувається планово роками, й це "ніяк не пов'язано із нинішніми подіями в Україні і жодним чином не було прискорено". Так для агенції Reuters у Пентагоні прокоментували нещодавню публікацію видання Politico про те, що США нібито розмістили на базах НАТО в Європі модернізовані версії тактичних ядерних бомб B61 - B61-12 - на кілька місяців раніше, ніж планувалося.

У Міноборони США заявили, що не обговорюють деталі американського ядерного потенціалу і що інфомрація Politico не відповідає дійсності: "Плани щодо безпечної та відповідальної заміни старих озброєнь на модернізовану версію B61-12 – частина довгострокової і розписаної заздалегідь програми модернізації".

У своїй статті 26 жовтня Politico з посиланням на свої джерела стверджувало, що США нібито повідомили на закритому засіданні НАТО про те, що вони прискорять розміщення B61-12 на базах Альянсу у Європі й зроблять це у грудні, а не навесні.

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При цьому заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко так прокоментував статтю Politico: "Ми не можемо не помічати планів модернізації ядерної зброї, тих бомб вільного падіння, які знаходяться в Європі. США їх модернізують, підвищують їхню точність і знижують потужність ядерного заряду, тобто вони перетворюють ці озброєння на "зброю поля бою", тим самим знижується ядерний поріг".

Reuters, посилаючись на дослідження Федерації американських науковців 2014 року, пише, що B61-12 несе ядерну боєголовку меншої потужності, ніж багато попередніх варіантів, але вона більш точна і може проникати під поверхню. Як повідомляє агенція, у Росії близько двох тисяч тактичних ядерних зарядів, у США - близько 200, половина з яких розташована на базах у Європі.

Днями Пентагон оприлюднив нову стратегію із національної оборони, де йдеться про те, що Сполучені Штати посилять співпрацю із НАТО та зміцнять можливості ядерного стримування, зокрема, за допомогою F-35 і бомб B61-12 і крилатої ракети повітряного базування з ядерним озброєнням.

"Ці гнучкі, адаптивні можливості, є ключовими для забезпечення того, щоб керівництво Росії не прорахує наслідки використання ядерної зброї в будь-якому масштабі, тим самим зменшуючи їхню впевненість як у розв’язанні звичайної війни проти НАТО, так і в розгляді використання нестратегічної ядерної зброї в такому конфлікті", - йдеться у звіті.

Президент Росії Володимир Путін останніми місяцями неодноразово згадував про ядерну зброю, а також з боку Кремля лунають звинувачення про підготовку Києвом "брудної бомби" - російська сторона, однак, не надала доказів цим заявам, а Україна, США та інші союзні держави рішуче відкинули їх.

У середині жовтня у Білому домі повідомили, що бачать ознак готовності РФ використати ядерну зброю. А як днями повідомляв Голос Америки, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "ядерна риторика президента Путіна – небезпечна, безрозсудна і безвідповідальна".

У статті використано матеріали Reuters, Politico