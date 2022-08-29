Пентагон: про наступ українських сил та низький моральний стан російських військ

В очікуванні контрнаступу українських військ російські сили не переміщували підкріплення зі сходу або півдня, а моральний стан російських сил дуже низький. Про це повідомив ЗМІ високопосадовець Пентагону під час брифінгу в понеділок, 29 серпня.

Ми бачимо, що співвідношення чисельності українських та російських сил на півдні стало значно більш паритетним. Українські сили слідують військовій доктрині та розуміють, що для атаки потрібно більше сил ніж потрібно для оборони.

«Ми бачили чимало звітів, у яких говорилося про моральний стан російських військових. […] Їх моральний стан жалюгідний в Херсонській області», - заявив високопосадовець Міноборони США. На думку представників Пентагону, в Росії «навряд чи вийде» зібрати армію з 1,15 мільйона військових: «В Росії історично не виходило збирати особовий склад армії, відповідно до їх цілей».

«Ми бачимо, що співвідношення чисельності українських та російських сил на півдні стало значно більш паритетним. Українські сили слідують військовій доктрині та розуміють, що для атаки потрібно більше сил, ніж потрібно для оборони», - заявив високопосадовець Пентагону.

Під час брифінгу не прокоментували подробиці щодо заяв українського військового керівництва про контрнаступ, додавши, що буде відомо більше інформації протягом наступних 24-36 годин.

«Чи українські сили в наступі? Так. Чи це контрнаступ? Не знаю. Ми бачили певні наступальні дії в Херсонські області протягом минулих кількох тижнів», - додає представник Пентагону.

Коментуючи ситуацію із ЗАЕС, високопосадовець Пентагону зауважив, що американські вчені, які стежать за ситуацією із радіацією навколо станції, «поки що не помітили жодних ознак підвищеного або аномального рівня радіації».

Нагадаємо, що керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в понеділок в коментарі для Hromadske, що сили оборони України перейшли в наступ в деяких напрямках.

Під час брифінгу для преси вона підтвердила новину і закликала набратись терпіння. «Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння».

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