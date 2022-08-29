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Пентагон: про наступ українських сил та низький моральний стан російських військ
В очікуванні контрнаступу українських військ російські сили не переміщували підкріплення зі сходу або півдня, а моральний стан російських сил дуже низький. Про це повідомив ЗМІ високопосадовець Пентагону під час брифінгу в понеділок, 29 серпня.
Ми бачимо, що співвідношення чисельності українських та російських сил на півдні стало значно більш паритетним. Українські сили слідують військовій доктрині та розуміють, що для атаки потрібно більше сил ніж потрібно для оборони.високопосадовець Пентагону
«Ми бачили чимало звітів, у яких говорилося про моральний стан російських військових. […] Їх моральний стан жалюгідний в Херсонській області», - заявив високопосадовець Міноборони США. На думку представників Пентагону, в Росії «навряд чи вийде» зібрати армію з 1,15 мільйона військових: «В Росії історично не виходило збирати особовий склад армії, відповідно до їх цілей».
«Ми бачимо, що співвідношення чисельності українських та російських сил на півдні стало значно більш паритетним. Українські сили слідують військовій доктрині та розуміють, що для атаки потрібно більше сил, ніж потрібно для оборони», - заявив високопосадовець Пентагону.
Під час брифінгу не прокоментували подробиці щодо заяв українського військового керівництва про контрнаступ, додавши, що буде відомо більше інформації протягом наступних 24-36 годин.
«Чи українські сили в наступі? Так. Чи це контрнаступ? Не знаю. Ми бачили певні наступальні дії в Херсонські області протягом минулих кількох тижнів», - додає представник Пентагону.
Коментуючи ситуацію із ЗАЕС, високопосадовець Пентагону зауважив, що американські вчені, які стежать за ситуацією із радіацією навколо станції, «поки що не помітили жодних ознак підвищеного або аномального рівня радіації».
Нагадаємо, що керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в понеділок в коментарі для Hromadske, що сили оборони України перейшли в наступ в деяких напрямках.
Під час брифінгу для преси вона підтвердила новину і закликала набратись терпіння. «Найголовніше, що треба знати: будь-яка військова операція потребує тиші. Те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це дуже неправильно. Наразі в умовах гібридної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, мають провестися і мати логічне завершення. Тільки тоді вони будуть результативними. Новина є, вона всіх надихнула, далі треба набратися терпіння».
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- Голос Америки
Пентагон скликає засідання "Рамштайн-5"
Міжнародна контактна група з оборонної допомоги Україні під керівництвом очільника Пенгатону США Ллойда Остіна проведе наступну, п'яту, зустріч 8 вересня, повідомили американські ВПС.
"Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та військових посадовців високого рангу з країн світу, щоб обговорити кризу, яка триває в Україні та різні питання безпеки, що постали перед союзниками та партнерами США", - мовиться в повідомленні.
Засідання відбудеться в очному режимі, а місцем проведення вже вдруге стане Військово-повітряна база США в Німеччині "Рамштайн".
Попереднє засідання в форматі "Рамштайн" відбулось наприкінці липня. В ньому взяло участь більше 50 країн. Тоді учасники зустрічі обговорили збільшення оборонної допомоги Україні а також забезпечення її "оборони та здатності себе захистити в більш довгостроковій перспективі", сказали в Пентагоні.
США надають найбільшу за обсягами оборонну допомогу Україні. Цього місяця президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом 3 млрд. дол. Після США, Польща, Велика Британія, Канада, Німеччина та Чехія надали найбільше військової допомоги Україні, згідно з даними Кільського інституту.
- Голос Америки
Шольц: позиція Німеччини щодо України фундаментально змінилась
Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно", заявив канцлер країни Олаф Шольц в понеділок. Він закликав Європейський Союз з часом прийняти Україну, Молдову та Грузію, пише Reuters.
У своєму виступі в Університеті Карла в Празі Шольц виклав своє бачення майбутнього Європи. Він закликав 27 країн ЄС "зімкнути стрій, вирішити старі конфлікти і віднайти нові рішення".
Шольц визнав, що за минулі місяці позиція Німеччини щодо України докорінно змінилась.
"Це дуже важливо, щоб ми разом відстоювали нашу ідею Європи. Ось чому ми підтримуємо Україну, оскільки вона зазнає атаки, підтримуємо економічно, фінансово та політично, гуманітарною допомогою, а також у військовому плані – Німеччина зазнала фундаментальних змін у цьому питанні протягом останніх місяців. Ми будемо надавати цю підтримку надійно і, головне, стільки, скільки буде потрібно", - сказав німецький посадовець.
Шольц оголосив про плани Німеччини збільшити військову підтримку України.
"Найближчими тижнями та місяцями ми надішлемо в Україну нову найсучаснішу зброю – таку як системи протиповітряної оборони та радіолокації, і розвідувальні дрони. Лише наш останній пакет поставок зброї коштував 600 євро. Наша мета – сучасні українські Збройні сили, здатні на постійній основі захищати свою державу".
Сьогодні ж президента Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у промові в Словенії запевнила, що європейська підтримка України триватиме "стільки, скільки буде потрібно" і наголосила на важливості нового "стратегічного бачення" захисту європейських цінностей.
Як повідомляв Голос Америки, за підрахунками Кільського інституту, Німеччина зараз є в п’ятірці країн - найбільших постачальників зброї Україні, хоча Німеччину в тому списку значно випереджають США, Польща, Велика Британія і Канада.
Уряд Олафа Шольца зазнавав гострої критики за те, що вважали недостатньою підтримкою України з боку Німеччини - найбагатшої країни Західної Європи.
Але європейські коментатори зауважують, що Шольц та його Соціал-демократична партія, яку вважають традиційно прихильною до Москви, змінили риторику і виступають за гуманітарну й збройну допомогу Україні, відмовившись від позицій, вкорінених після Другої світової війни.
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