Пентагон обмірковує питання ядерної відповіді в разі кібератаки проти США

Звіт Пентагону, який накреслює ядерну стратегію Сполучених Штатів, вказує на можливість застосування ядерної зброї у відповідь на атаки проти США із застосуванням звичайної зброї. Про це пише газета The New York Times.

У середу газета повідомила, що проект документа Nuclear Posture Review передбачає можливість застосування ядерної зброї у відповідь на нищівні кібератаки на важливі американські інфраструктури.

Така пропозиція означає величезне розширення того, що, на думку Сполучених Штатів, виправдує першому застосувати ядерну зброю, підкреслює газета. Лише в рідкісних ситуаціях, наприклад у випадку застосування біологічної зброї проти Сполучених Штатів. Вашинггтон натякає, що він міг би відповісти ядерною зброєю.

Звичайно, Сполучені Штати вважають застосування ядерної зброї виправданим у надзвичайних ситуаціях. Але цей документ розширює визначення того, що вважається надзвичайними обставинами, «включаючи до них неядерні стратегічні атаки», пише The New York Times. Серед іншого, це включає масові кібератаки.

Нинішні і колишні американські офіційні особи заявили газеті, що хоча документ включає масові кібератаки до списку дій, які виправдовують ядерну відповідь, залишаються також інші, звичайніші плани щодо відповіді на такі ататки.

Проект документа Nuclear Posture Review опрацьовано на доручення президента Трампа. Його вперше надрукувало видання HuffPost минулого тижня, хоча Пентагон підкреслив, що це лише попередній проект.

Тепер Білий дім розглядає документ, який пропонує рекомендації щодо модернізації американської ядерної стратегії.

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