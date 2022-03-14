У Пентагоні заявили про успішу передачу військової допомоги Україні

Підтримка створення безпольотної зони в Україні не є домінуючою думкою в американському політикумі. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив сенатор-республіканець Роджер Вікер, який перебуває у Польщі поблизу кордону з Україною у складі групи законодавців від Демократичної та Республіканської партій США. Делегація Конгресу прибула на кордон Польщі та України, щоб оцінити масштаб гуманітарної кризи, викликаної вторгненням Росії в Україну.

"Оборонні експерти мають різні погляди на це питання. Особисто я виступаю за запровадження безпольотної зони, принаймні, гуманітарної, принаймні, з Київської області до західних кордонів. І відверто кажучи, ми все більше чуємо від досвідчених генералів, військових лідерів, які вважають це правильним. Це все ще не домінуюча думка у США, але існує чимало способів, як це зробити", - відзначив Вікер.

Раніше Вікер заявляв про допустимість використання США ядерної зброї першими для захисту України.

Спілкуючись з "Голосом Америки" сенатор заявив, що реалізувати безпольотну зону можна було би різними засобами.

"Це не обов’язково мають бути пілотовані літаки. Ми бачили, що турецькі дрони були дуже успішні у підтриманні української позиції та послабленні російських збройних сил. Нам потрібно розумно до цього підходити, чимало речей не можна обговорювати публічно. Але я можу запевнити вас, що ведуться розмови про те, що іще ми можемо зробити, аби переконатись, що Україна виграє цю війну, а Володимир Путін повністю забереться з України", - сказав Вікер.

Як повідомлялось, у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. На початку березня країни НАТО також відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною.

"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявляв генсек НАТО Столтенберг.

Водночас, як повідомляв "Голос Америки", опитування вказують, що значна більшість американців, виборців обох провідних політичних партій, вважають, що США повинні працювати з НАТО над запровадженням "безпольотних зон" для захисту України від ударів з повітря.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі, коментуючи дані опитування, тоді заявив, що їх учасники, імовірно, не розуміють суть питання.

"Так само можна було запитати, чи підтримують американці "зону без війни" на території України. Це, імовірно, також було би популярним. Бо не має такої речі як "безпольотна зона" над Україною. Спроба запровадити безпольотну зону означає війну між США та Росією", - відзначив Мерфі.

Сенаторка-демократка Емі Клобучар, яка також перебуває у Польщі, підтримує ідею передачі Україні літаків, проти чого раніше виступили у Білому домі. При цьому на її думку, найголовніше – це повітряна оборона.

"Так, я прихильник надання Україні МіГів та будь-яких інших засобів, щоб Україна могла захистити себе проти путінських ударів з неба. Українці можуть виграти у битві на землі, але якщо вони уразливі, беззахисні із неба, це може паралізувати й, імовірно, призвести до їхньої поразки. Тож сміливість усіх чоловіків і жінок, які борються на суходолі, може бути перевершена Путіним, який масово вбиватиме їх з повітря", - говорить Клобучар.

"Думаю, одна із проблем у тому, що якщо це все стає публічною розмовою, коли ви перебуваєте у стані війни, це стає окремою проблемою. Тож що більше ми можемо зробити, щоб відправити допомогу – й ми на власні очі бачили вантажівки, зустрічались із 82-ю повітряною бригадою на південному заході Польщі, бачили цю неймовірну координацію із союзниками по НАТО, включаючи лідерів у Польщі та Америці. Щоденне планування – неймовірне, і я думаю, що ви бачите результат цього для сміливих українських військових, сміливого українського народу, який борониться", - сказала Клобучар "Голосу Америки".

Сенатор-республіканець Роб Портман у коментарі "Голосу Америки", заявив, що Путін програє в Україні завдяки сміливості українських солдатів та українських громадян.

"Світ бачить, наскільки слабкою виявилась їхня армія у порівнянні з усіма очікуваннями і прогнозами. Ми знаємо напевне, що вони очікували захопити Україну за лічені дні. І от, кілька тижнів потому із часу початку вторгнення - й українці так відважно борються. Але є руйнування будинків людей, смерті безневинних мирних українців, серед яких і діти. Удар по пологовому, удар по меморіалу Голокосту у Києві, удари по багатоквартирним будинкам, удари по школах і дитячих садках. Насправді, воєнні злочини коються на кожному кроці, тож ми маємо робити все, щоб допомогти, щоб українці знали, що ми разом з ними у цій боротьбі", - заявив Портман.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський знову закликав світових лідерів "убезпечитити" небо над Україною.

"Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там, на заході, десь там у кабінетах очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць. Хто не врятував наші міста від авіаударів. Від цих бомб, ракет - хоча може. Хто не допомагає зняти блокаду", - заявляв Володимир Зеленський.

Як повідомляв "Інтерфакс", президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ розглядатиме як учасника збройного конфлікту будь-яку країну, яка намагатиметься запровадити безпольотну зону над територією України.

"Наразі ми чуємо, що треба зробити безпольотну зону над територією України. Зробити це неможливо на території України, можна лише з території якихось сусідніх держав. Але будь-який рух у цьому напрямі нами розглядатиметься як участь у збройному конфлікті тієї країни, з території якої створюватимуться загрози для наших військовослужбовців", - заявив Путін.

Путін також застерігав Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін сказав, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".

У статті використано матеріали BBC, ТАСС, "Інтерфакс".