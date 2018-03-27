При проведенні чергового перепису населення в США питатимуть про громадянство

Рішення міністра торгівлі викликало побоювання, що це знизить число учасників перепису і підірве точність статистики





Міністр торгівлі США Вілбур Росс оголосив, що наступного разу під час перепису населення всіх мешканців питатимуть про статус їх громадянства.



Бюро перепису населення проводить дослідження кожні 10 років, наступний перепис намічений на 2020 рік. Запитання необхідно остаточно сформулювати вже до 31 березня.



Як повідомив Росс в понеділок увечері, він вирішив додати запитання про статус громадянства після отримання відповідного запиту від Міністерства юстиції, яке вважає це за необхідне для отримання інформації та забезпечення дотримання закону, що захищає виборчі права меншості.



Рішення викликало критику з боку людей, які вважають, що запитання про статус громадянства може відштовхнути людей від участі в перепису через побоювання з приводу того, як уряд може використовувати цю інформацію, що в підсумку призведе до заниженої оцінки кількості мешканців.



Результати перепису допомагають визначити число місць в Палаті представників від кожного штату, а також впливають на розподіл федеральних коштів при фінансуванні різних програм.



Генеральний прокурор штату Каліфорнія Хав’єр Бесерра оголосив, що штат подасть позов проти цього «незаконного» кроку.



«На перший погляд він так собі мовляв нічого, але цей захід може спричинити за собою підступні наслідки», - заявив він в аналітичній статтідля видання San Francisco Chronicle, яку написав у співавторстві з дерсекретарем штату Алексом Паділья.



Колишній міністр юстиції США Ерік Голдер, який зараз очолює Національний комітет Демократичної партії з розподілу округів, заявив, що його організація також має намір оскаржити рішення в суді, назвавши його «мотивованим чисто політичними міркуваннями».



«Це запитання знизить відсоток людей, які відповідають, і підважить точність підрахунку, що на десяти років призведе до руйнівних наслідків в плані виборчих прав і розподілу мільярдів доларів федеральних коштів, - заявив Голдер. - Якщо ставити це запитання, штати не отримають правильну кількість місць, а громадяни недоотримають штатні та федеральні кошти на охорону здоров'я, освіту та інфраструктуру».



Він також зазначив, що, з його досвіду роботи в Мін'юсті, питання про громадянство «не є ключовим для забезпечення дотримання закону про виборчі права».



Питання про громадянство раніше вже було включено в перепис населення. Як нагадав Росс, в останній раз запитання було включено в анкету в 1950 році, проте зараз це запитання ставлять в рамках інших опитувань, які проводить Бюро перепису населення.



Росс визнав існування побоювань з приводу можливого зниження числа учасників перепису, в тому числі і з боку самого Бюро перепису населення, однак, за його словами, в Мін'юсті знайшли мало «емпіричних доказів того, що включення запитання про громадянство істотно знижує кількість респондентів».



Бюро перепису планує запропонувати людям відповідати на запитання в паперовій формі, по Інтернету або по телефону. У разі відсутності відповіді в будинок направляють співробітників з метою поставити запитання, що залишилися особисто.



За словами Росса, він врахував ймовірне зростання витрат у зв'язку з необхідністю частіше відправляти такі команди через зниження числа відповідей, однак «необхідність в точних даних про громадянство» переважає ці міркування.

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