Pfizer, Moderna прогнозують, що світ повернеться до звичного життя, як до пандемії, через рік

Керівник компанії Pfizer, виробника вакцини від коронавірусу" вважає, що світ може повернутись до звичного, передпандемічного, життя вже наступного року. Все ж, можливо, щеплення від COVID-19 потрібно буде робити щороку, заявив Альберт Бурла в інтерв'ю ABC News в неділю.

Подібні оцінки озвучив і керівник іншої компанії-виробника вакцини Moderna. "Наразі, десь через рік", - відповів Сетфан Банцел на питання преси щодо строків повернення до "звичного життя", пише Reuters.

Керівник Pfizer також заявив, що компанія вже цими днями подасть документи до регулятора США на затвердження використання вакцини для дітей з 5 років.

В п'ятницю Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендували проведення щеплення додатковою, третьою, дозою вакцини Pfizer для осіб старше 65 років, людей з послабленою імунною системою а також тих, хто має високий ризик заразитись на COVID-19, через свою професійну діяльність.

Всесвітня організації охорони здоров'я виступила проти додаткових вакцинацій у багатих країнах, в той час, як бідні країни не мають доступу до вакцин. Раніше у Білому домі називали позицію ВООЗ "хибним вибором", заявляючи, що США роблять багато, щоб надати вакцини біднішим країнам.

Відповідаючи на питання стосовно можливого усунення захисту прав інтелектуальної власності на вакцини, Бурла заперечив, що це варто робити.

"Саме завдяки захисту прав інтелектуальної власності активно розвинулась сфера науки про життя", - зауважив Бурла. Він додав, що без захисту прав інтелектуальної власності, вакцини б не було.

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