Пенс не потис руку представника КНДР на відкритті Олімпіади і різко засудив політику Пхеньяна

Віце-президент США Майк Пенс не пішов на урочисту вечерю, присвячену відкриттю Олімпійських ігор, де він мав сидіти за одним столом з представником Північної Кореї Кім Йон Намом, повідомляє ВВС.

Пенс коротко бачився з Кім Йон Намом, але вони намагались уникати прямої зустрічі. Пенс та представник Північної Кореї не потисли один одному руки, повідомив прес-секретар адміністрації президента Південної Кореї.

Кім Йо Чон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, також була присутня на відкритті Олімпіади в Південній Кореї. Член правлячої сім’ї Північної Кореї відвідала Південну Корею вперше з часів Корейської війни 1950-1953 років.

Перебуваючи в Південній Кореї, Пенс зустрівся з жертвами репресивного режиму КНДР.

"Для мене та Карен (дружина Пенса - ГА) було честю зустрітись з жертвами репресивного режиму Північної Кореї. Ми почули болісні історії втікачів, які заради свободи ризикували загинути і покалічитись", - зазначив Пенс у Twitter.

Виступаючи в Сеулі, Пенс наголосив на тому, що тиск на Північну Корею буде зростати.

"Карен та я прибули до Сеулу для важливих обговорень з президентом Південної Кореї Муном. США та наші союзники в світі продовжать посилювати кампанію максимального тиску на Північну Корею, доки вона назавжди не припинить свої програми з ядерних та балістичних ракет", - наголосив Пенс у Twitter.

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