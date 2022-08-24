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«Дайте нам зброю, і ми закінчимо до зими». Півроку з часу вторгнення. Обговорення в Атлантичній Раді
Добігає кінця шостий місяць повномасштабної російської агресії проти України. І сам факт, що українська демократія, яку вважали слабкою, витримала найбільшу агресію з часів Другої світової війни у Європі, свідчить про те, що багато припущень про Україну на Заході потрібно буде переглянути, вважають аналітики, журналісти та дипломати, яких запросив до розмови вашингтонський дослідницький центр Атлантична Рада.
На Україну, на їхню думку, потрібно буде подивитися по-новому, побачивши в ній дійсно самостійне явище, а не продовження, чи переродження Росії. Але спершу, їй потрібно допомогти виграти цю війну. Про це напередодні Дня незалежності України, який збігся з відзначенням півроку її боротьби проти російської агресії, говорили експерти, які професійно займаються Україною.
Розмова на тему «Шість місяців з моменту російського повномасштабного вторгнення», відбувалася у віртуальному просторі, а її особливістю було те, що більшість учасників перебували в цей момент в Україні. Журналісти висвітлювали саме вторгнення і його наслідки, аналітики та дипломати досліджували ситуацію в Україні, її висвітлення у західних ЗМІ та способи, яким Захід може допомогти Україні подолати російську агресію, повернути загарбані території та відновити мирне життя.
Попри те, що вона була серед тих аналітиків, які очікували російського нападу, ця війна у багатьох аспектах здивувала, каже Мелінда Гарінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради.
Серед іншого, вона показала, що Захід, який знав про катастрофу, яка насувалася, нічого не зміг їй протиставити і зупинити Росію від нападу. «Дипломатія провалилася, погрози США провалилися, та й посилена присутність НАТО у Східній Європі перед вторгненням нічого не дала», – вважає дослідниця. І зараз міжнародна система не може допомогти Україні домогтися справедливості за військові злочини та відшкодування збитків на мільярди доларів. «Навіть після півроку війни Захід не може запропонувати Україні нічого реального в плані постійних гарантій безпеки», – каже Гарніг, яка присвятила цим питанням свою нещодавню статтю на сайті Атлантичної ради.
Також американська дослідниця вважає, що президент США Джо Байден міг набагато потужніше виступити на підтримку України, пояснивши американцям від самого початку, про що йдеться у цій війні, і що тут на кону стоять набагато важливіші питання, ніж «вищі ціни на бензин».
Разом з тим, деякі її колеги вважають, що світ зараз набагато більше знає про Україну, її історію, культуру, ситуацію в країні. Майкл Боцюрків, старший співробітник Атлантичної ради, та колумніст на сайті телекомпанії CNN, каже, що ця війна мала неочікуваний ефект для президента Володимира Путіна – замість того, щоб переконати всіх, що України не існує і на цій підставі захопити її територію, йому вдалося поширити знання про Україну в світі, про її історію, про стійкість її суспільства і повагу до різноманітності.
За словами Боцюрківа, багато українців повертаються, бізнес починає відроджуватися в Одесі, а очікувані інвестиції у післявоєнну відбудову країни можуть посилити демократичні основи українського суспільства. У випадку, якщо за ними буде демократичний контроль, вони посилять місцеве самоврядування.
Також Боцюрків помітив, що всупереч російській пропаганді, російськомовні українці є не меншими патріотами України, і особливо це помітно в Одесі, де він зараз перебуває. І про це він вирішив написати у колонці для CNN.
«Вторгнення Росії викликало сплеск патріотизму в Україні, який включав поштовх більше використовувати державну мову: українську», – твітує його статтю Атлантична рада.
На думку Пітера Дікенсона, видавця журналу Business Ukraine, Україні вдалося виграти інформаційну війну проти Росії. «Відбулося колосальне поліпшення міжнародного сприйняття України», – вважає журналіст, який почав редагувати інтернет-видання UkraineAlert при Атлантичній раді саме тому, що західні видання не висвітлювали регулярно українські події.
Він каже, що багато зі старих проблем залишаються – журналісти часто повторюють російські нартиви, чи механічно намагаються співставляти російську та українську точки зору. «Вони намагаються використовувати журналістський баланс для того, щоб уникнути висловлення очевидного», – каже Дікенсон.
Але все ж немає такого масового явища, як висвітлення подій в Україні переважно московськими кореспондентами. Дікенсон каже, що зміна настала тоді, коли США вирішили відкрити інформацію про підготовку війни і про вторгнення, якого у Вашингтоні очікували з хвилини на хвилину.
«Тоді на прес-конференціях були сотні західних кореспондентів. Деякі американські канали мали по дві-три телевізійні команди в місті. І це була велика зміна, тому що вперше події в Україні не висвітлювали кореспонденти з Росії, які дивилися на події в Украґні через російську призму», – каже редактор. Нині багато ЗМІ посилають в Україну журналістів, чиє бачення України не замулено російським наративом. Цей процес, за його словами, почався ще перед війною, але війна його посилила.
Разом з тим, Москва ще зберігає сильні позиції в країнах, що розвиваються, і в їхніх ЗМІ її війна в Україні змальовується далі як антиімперіалістична боротьба проти Заходу.
«Росія програла інформаційну війну англійською мовою в Західному світі, можливо, не лише англійською, бо у Франції та Німеччині також, але Росія зберігає вплив у регіонах, що розвиваються, наприклад, в Індії, в Південній Америці, в Африці, на Близькому Сході», – каже Дікенсон.
Про те, що на Заході прорахувалися з Україною, не знали, чого від неї очікувати, тому що раніше не було навіть спроби зрозуміти Україну як окрему країну, говорив і Террелл Джермейн Старр, американський журналіст, який перебував в Україні, коли почалося російське вторгнення і зараз під ’єднався до розмови з українських Карпат.
«Багато наших аналітиків, включно з військовими аналітиками, не розуміли Україну як незалежну країну. Вони приїжджали в Україну після курсів російської мови в Москві чи в Санкт-Петербурзі і дивилися на Україну російськими очима. Коли я поїхав в Україну в 2009 році за стипендією Фулбрайта, Державний департамент США рекомендував вчити російську, а не українську. І це велика проблема, тому що потрібно розуміти Україну з точки зору культури», – каже журналіст.
Коли Путін говорив про українців, то він говорив про них як про «біле сміття»Таррел Старр
Террелл Джермейн Старр каже, що йому особисто допомогло зрозуміти українців його афроамериканське походження.
«Коли Путін говорив про українців, то він говорив про них як про «біле сміття» (принизлива расова та класова образа, яка використовується в американському контексті для позначення бідних білих людей, особливо в сільській місцевості, – ред). І мені, як чорношкірому американцю, були зрозумілі різні варіації расизму та дискримінації, тому я дуже добре міг зрозуміти, що Кремль принижує українців з етнічної і расової позиції. Це було ясно відразу», – каже журналіст і додає, що нерозуміння цих нюансів західними дослідниками пояснює, чому вони недооцінили рішучість українців боротися за свою гідність.
Журналісти, які зараз перебувають в Україні, Ілля Пономаренко з англомовного видання Kyiv Independent нагадує, що для боротьби потрібна зброя. Він згадує, як у перші тижні війни сталася ситуація, яка не потрапила в пресу, тому мало хто усвідомив, що тоді сталося. Але на тиждень-півтора українці не мали чим стріляти. «Ця війна в основному ведеться завдяки артилерії з обох боків, і в якийсь момент українці розстріляли всю свою артилерійську амуніцію радянського зразка, і не мали, чим стріляти далі», – каже Пономаренко. Пізніше підвезли іншу зброю та інші боєприпаси, але в цей момент українські війська були дуже вразливі.
Про необхідність надати Україні зброю в тій кількості, в якій вона потрібна для перемоги, а не лише для стримування, говорила і Сара Аштон-Сірілло, журналістка. Вона продовжує писати з Харкова, який залишається під обстрілами російської артилерії.
Сара, люди в твоїй країні мають знати, що цих жертв може не бутиСара Аштон про слова українського фоіцера
Вона говорить, що одного разу робила репортаж про жертв чергового обстрілу і зупинилася біля решток жінки, яка їхала на велосипеді в момент обстрілу. Снаряд розірвав її тіло на шматки. Коли журналістка стояла над тим, що залишилося від 42-х літньої жінки, матері, намагаючись осмислити масштаб цієї людської трагедії, і те, як донести це відчуття і розуміння до західної аудиторії, до неї підійшов український офіцер.
«Він дуже просто мені тоді сказав: «Сара, люди в твоїй країні мають знати, що цих жертв може не бути. Ця жінка може стати останньою людиною, яка загинула на цій війні. Дайте нам ту зброю, яка нам потрібна, і ми закінчимо з цим до зими». І я відчула, що це було сказано цілком серйозно і відповідально. Чому ми не слухаємо цих людей на місцях? Вони знають, як скінчити цю спробу геноциду. І ця думка залишилася зі мною», – пояснює журналістка.
Американські журналісти і дослідники, які зараз перебувають в Україні, чи побували там у час війни, кажуть, що вражені стійкістю людей, які чинять опір, відкривають бізнес, художні галереї, перейменовують вулиці, роблять плани на майбутнє. Те майбутнє, які стане можливим, якщо зброя, якої вони потребують, надійде вчасно і потрібних обсягах.
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- Голос Америки
Український - значить незалежний, сильний, вільний, незламний. США, НАТО, Європа вітають Україну з Днем незалежності
В Україні відзначають 31-шу річницю Незалежності. Про героїзм та відвагу українців у цей день говорять у міжнародній спільноті.
Слова Тараса Шевченка процитував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вітальному відеозверненні до Дня незалежності України.
"Дорогі українці, дорогі друзі, ваш великий поет Тарас Шевченко писав: "Та не однаково мені, як Україну злії люде. Присплять, лукаві, і в огні. Її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені". Не однаково і НАТО", - виголосив посадовець.
Столтенберг відзначив хоробрість і рішучість українців і запевнив - НАТО підтримує Україну: "НАТО підтримує Україну з часу її незалежності і ви можете розраховувати на НАТО стільки, скільки буде потрібно. Україна переможе!"
Синоніми слова «український»: «незалежний», «сильний», «вільний», «незламний», - йдеться в привітанні Агенції міжнародного розвитку США.
"Ми і далі стоятимемо пліч-о-пліч із вами у той час, як ви чините опір агресії з боку Росії", - йдеться у дописі американського відомства у Twitter.
"Ми знаємо, що Україна переможе", - заявила у відеозверненні до Дня незалежності України посол США Бріджит Брінк.
"Історії героїзму й хоробрості багатьох українців, яких я зустріла після приїзду, надихають мене", - сказала вона і висловила глибоку шану українським збройним силам за надзвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України. Брінк запевнила: США підтирмують Україну:
"Ми стоїмо з вами зараз і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократчиної, процвітаючої та незалежної України", - заявила Брінк.
До українців звернулась і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вказала на непохитність підтримки України з боку Європи.
"Наші дії ніколи не будуть співмірні тим жертвами, на які ви йдете щодня. Але ми можемо і будемо стояти на вашому боці. ЄС був із вами в цій боротьбі від самого початку. І залишатиметься доти, доки буде необхідно", - мовиться у відеозверненні посадовиці.
Європа допомагає Україні подолати гуанітарну кризу, наголосила Фон дер Ляєн, зокрема Євросоюз відкрив двері для українских родин, які знайшли тут прихисток.
"Наші школи прийняли понад три мільйони українських дітей, щоб вони могли продовжити навчання та повернутися додому, коли закінчилься ця війна. Разом з вами ми відбудуємо ваші міста - цеглина за цеглиною, знов засіємо ваші сади і поля - зернина за зерниною. Ваші діти будуть рости у вільній і справедливій Україні", - виголосила посадовиця.
"Ви - натхнення для майбутніх поколінь", - звернулась до захисників України та борців за свободу президентка Молдови Мая Санду. Вона побажала миру та процвітання Україні.
Чого "Кримській платформі" вдалося досягнути за рік діяльності? Відео
Відбувся вже другий саміт Кримської платформи, головна мета якої - деокупація Криму. За рік діяльності робота платформи дала поштовх для впровадження суттєвих змін не лише на міжнародному напрямку.
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У час, коли Україна відзначає День прапора, і завтра - День незалежності, Державний департамент США попереджає про посилену небезпеку російських ударів по обєктах цивільної інфраструктури.
- Голос Америки
Крим, як і кожна інша частина країни, – це Україна. Держсекретар США Блінкен
США визнають право України на всі її території, включно з Кримом, заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Ми повинні продовжувати наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк і Луганськ – це Україна, так само, як кожна інша частина країни – це Україна». Про це під час саміту «Кримська платформа» заявив Ентоні Блінкен, який взяв участь у заході, приєднавшись до нього по відеозв'язку.
Він наголосив, що такою була позиція США в 2014 році і залишається дотепер.
«Ми повинні продовжувати збільшувати витрати та міжнародний тиск на президента Путіна та його прихильників, доки не будуть поважатися права українського народу та суверенітет країни», - наголосив він.
За словами Блінкена, Сполучені Штати мають й надалі надавати всебічну підтримку українцям, які захищають свої права, - «не лише заради народу України, але й тому, що коли ми відстоюємо ці принципи, а не стоїмо осторонь, ми допомагаємо безпеці людей усіх націй».
У промові, розміщеній в твітері Державного департаменту, очільник відомства також звернув увагу на те, що спроба окупації Криму в 2014 році відбувалася за тим же сценарієм, що й повномасштабне російське вторгнення в 2022-му році. Це – й призначені маріонетки Кремля, й фіктивні референдуми, й жорстокість російських військ.
«І ми бачимо (подібність – ред.) у звірствах і репресіях російських військ на територіях, які вони захоплюють і контролюють, як-от позасудові страти, насильницькі зникнення, катування, зґвалтування та фільтраційні операції, свідками яких світ став у Бучі та Ірпіні. Деякі з яких ми бачили і досі бачимо, як російські війська вчиняють у Криму», - наголосив Блінкен.
У вівторок, 23 серпня, відбувся другий саміт «Кримської платформи». Хоча він пройшов переважно онлайн, з візитом в Київ, зокрема для участі в саміті, прибув президент Польщі Анжей Дуда.
У саміті за допомогою відеозв’язку взяли участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та Канади - Джастін Трюдо. Всього – 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій, відповідно до повідомлення на сайті українського президента.
За словами президент України Володимира Зеленського, цей саміт, який проводиться вже вдруге, став «глобальним форумом» лідерів, які «допомагають відновленню миру й законності для Криму».
«Європейські лідери, лідери «Великої сімки», лідери країн Африки, Азії, Латинської Америки. Це не просто зустріч, не просто дискусія. Кримська платформа стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру й законності для Криму, для Чорноморського регіону, для всієї Європи», - йдеться у заяві українського президента на офіційному вебсайті.
«Кримська платформа» є міжнародним координаційним механізмом, що діє на постійній основі, для привернення міжнародної уваги до питань Криму, захисту прав людини на півострові та сприяння його деокупації.
Перший саміт «Кримської платформи» відбувся у Києві 23 серпня 2021 року.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що те, що цей саміт проводиться вдруге, є відповіддю світу на російську агресію.
«Чітка підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах. У Криму російська агресія почалася, у Криму й буде її фінал», - заявив президент.
«Російська Федерація не просто мовчазним чином спостерігала за цим, а робила все для того, щоб «Кримська платформа» не відбулась, - розповіла в інтерв’ю «Голосу Америки» перша заступниця голови Міністерства закордонних справ України Еміне Джапарова. - Сам по собі саміт і весь рік після і сьогодні – це вже величезне досягнення - політика невизнання і політика розуміння того, що Крим - це Україна».
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