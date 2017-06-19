Зустріч Порошенко-Трамп відбудеться - екс-посол США

Я переконаний, що зустріч відбудеться. У протилежному випадку, Порошенко не сів би на літак до Вашингтона

Порошенко ніколи не відправився би до США без гарантій зустрічі із Трампом. Про це заявив колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution (Вашингтон, США) Стівен Пайфер.

Напереодні речник президента України Святослав Цеголко поширив у Twitter повідомляння про те, що Петро Порошенко "відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів".

"Я переконаний, що зустріч (Порошенко-Трамп - прим. ГА) відбудеться. У протилежному випадку, Порошенко не сів би на літак до Вашингтона. Але все одно дивно, що про зустріч ще не оголосили офіційно", - заявив з приводу візиту Порошенка до США Стівен Пайфер.

Якщо ж зустріч голів України та США не відбудеться під час офіційного візиту Порошенка до США, це може стати негативним сигналом у питанні відданості США підтримці України. Таку думку висловив Ерік Браттберґ, директор програми дослідження Європи у впливовому аналітичному центрі Carnegie Endowment for International Peace.

Завтра зустрінуться два бізнесмени. Порошенко та Трамп можуть мати більше спільного, ніж вважають люди

Між тим, на Заході активно говорять і про те, які відносини можуть скластись між головами України та Америки, а також - про спільне між двома особистостями.

"Завтра зустрінуться два бізнесмени. Порошенко та Трамп можуть мати більше спільного, ніж вважають люди", - твітує Лорен Сонен (Laurens Soenen - прим. ГА), з Міністерства закордонних справ Бельгії.

Президенти США та України, Дональд Трамп та Петро Порошенко мають багато спільного, і це може стати основою для побудови хороших стосунків. Про це, відповідаючи на запитання "Голосу Америки", заявила у Twitter Ганна Тобурн, експерт аналітичного центру Hudson Institute (Вашингтон, США).

"Трамп та Порошенко мають багато спільного, тому я сподіваюсь, що у них складуться добрі відносини. Йомовірно у США президент України говоритиме про санкції та роль США у вирішенні конфлікту в Україні", - заявила Тобурн про очікування від візиту Порошенка до США.

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