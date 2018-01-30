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«Військова ескалація в Україні після “Кремлівського звіту” неможлива» - Андрій Піонтковський

"Військова ескалація в Україні неможлива" - Андрій Піонтковський . Відео
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"Військова ескалація в Україні неможлива" - Андрій Піонтковський . Відео

«Переконаний, що військова ескалація в Україні неможлива», - каже Андрій Піонтковський, один із чотирьох членів групи експертів при Атлантичній раді, яка розробила власні рекомендації щодо визначення критеріїв для створення так званого «Кремлівського звіту». На його думку, дарма деякі в Росії сприйняли її оприлюднення з полегшенням: в ній містяться ключові особи з оточення Путіна, а в закритій частині зібраний великий обсяг фінансової інформації про них.

«Головний політичний результат, що всі члени так званого путінського «Політбюро» - Лавров, Шойгу, Бортніков - включені в цей список. Не забувайте, що цей перелік - це додаток до закону, який називається Закон про протидію ворогам США. Ці люди фактично названі «ворогами Америки».

Головний політичний результат, що всі члени так званого путінського «Політбюро» - Лавров, Шойгу, Бортніков - включені в цей список.

У цьому документі, представленому серед ночі, є закрита частина, в якій акумульовано великий обсяг фінансової інформації про них. Про цих 210 осіб. Це обсяг їх статків, джерела доходів, так звані показники корупції, при чому, по всіх найближчих родичах. Перераховано активи, якими ці люди володіють в Сполучених Штатах. Ось всієї цієї інформації цілком достатньо, без нових політичних рішень виконавчої і законодавчої влади, для застосування давно існуючого американського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом. При бажанні можна почати завтра».

Окрім додаткової інформації про осіб, що є у відкритій частині переліку, в закритій можуть міститься і нові персоналії.

«Я дуже сподіваюся, що в цьому закритому списку є так звані «ралдугіни», тобто носії путінських гаманців. Таких, за моєю інформацією, є близько десятка. Думаю, що вони там теж вказані».

Я дуже сподіваюся, що в цьому закритому списку є так звані «ралдугіни», тобто носії путінських гаманців.

У тому, що Адміністрація не стала запроваджувати нових санкцій проти російського оборонного сектору, Піонтковський також не бачить полегшення санкційного тиску, бо, нагадує він, санкції посилюють весь час. Дії Адміністрації він вважає потужним сигналом Москві, що США від своєї політики стримування Росії та підтримки України не відмовляються.

«Я думаю, що це буде мати стримуючий ефект на їх політичні рішення, наприклад, в українському конфлікті. Я вважаю, що ескалація, тим більше військова ескалація, з боку Росії зараз виключена абсолютно, тому що автоматично по всьому цьому переліку почнуться арешти власності, і тому що у Вашингтоні будуть застосовані дуже різкі санкції, аж до відключення від SWIFT».

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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