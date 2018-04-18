Після інциденту на Донбасі Волкер нагадав, що ОРДЛО два роки зазіхає на "Воду Донбасу"

"В світлі сьогоднішнього трагічного інциденту хочу поділитись цією інформацією про те, як керовані Росією сили зазіхали на Донецьку фільтрувальну станцію протягом останніх двох років", - написав у Twitter представник США з питань України Курт Волкер.

Волкер нагадав про свої заклики забезпечити припинення вогню в районі станції у відповідності до Мінських домовленостей. Волкер ще наприкінці 2017 року наголошував на тому, що керовані Росією сили перебувають в 500 метрах від Донецької фільтрувальної станції.

"П’ять працівників водопостачання були поранені в східній Україні, коли автобус, на якому вони їхали з Донецької фільтрувальної станції, обстріляли зі стрілецької зброї. Ці люди ризикують своїм життям, для того, щоб у 345 000 дітей та сімей був доступ до чистої питної води", - повідомляє Дитячий фонд ООН UNICEF.

В ООН наголосили, що постачання води в регіоні залишається під загрозою.

"Стан стабільний співробітників «Води Донбасу», в яких вчора стріляли. Однак, нестача гарантій безпеки робить неможливою діяльність Донецької фільтрувальної станції. Постачання води для 345 тисяч людей на сході України залишається під загрозою", - наголошує Управління ООН з питань координації гуманітарної допомоги OCHA.

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