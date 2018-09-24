Помпео працює над підготовкою другого саміту Трампа та Кіма

"Ми очікуємо на повну, достовірну денуклеаризацію Північної Кореї. До того часу економічні санкції, санкції запроваджені Радою Безпеки ООН, діятимуть". Про це заявив Держсекретар Майк Помпео спілкуючись з пресою під час засідання Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Помпео нагадав, що денуклеаризації Північної Кореї вимагає ООН.

"Згідно до резолюцій РБ ООН, Північна Корея має припинити свою програму з ядерної зброї і більш широко, відмовитись від ядерних можливостей", - наголосив він.

"Обговорення, що тривають є важливими, вони надають можливість провести денуклеаризацію і ми продовжимо проводити ці обговорення", - додав Держсекретар США.

Помпео також оголосив про свої плани відвідати Пхеньян до кінця 2018 року, для того, щоб підготувати другий саміт президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина.

Напередодні візиту до Генеральної Асамблеї ООН, в інтерв'ю телеканалу Fox Помпео наголосив на досягненнях в переговорах з Північною Кореєю.

"Ми досягли припинення випробувань ракет, припинення ядерних випробувань. Ми отримали перезаховання 55 американців. Ми ведемо докладні переговори про поступ у денуклеаризації", - наголосив він.

"Ми уважно працюємо над цим. Президент Трамп дав мені завдання використати всю нашу дипломатичну команду для досягнення результату, якого світ вимагає і який передбачено в резолюціях Ради безпеки ООН", - заявив посадовець.

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