Високопосадовці США відповіли на питання про визнання Росії спонсором тероризму

Включення Росії до переліку держав, що спонсують тероризм було одним з питань, що підіймалось під час слухань "Росія-США" в Комітеті Сенату США з міжнародних відносин.

Законопроект з включення Росії до такого переліку ініціював сенатор-республіканець Корі Гарднер в квітні. Одним із співавторів виступив також і сенатор-демократ Боб Менендес.

Під час слухань сенатор Гартнер попросив помічника держсекретаря США Весса Мітчелла та помічника міністра фінансів США Маршалла Біллінзлі відповісти на ряд швидких питань стосовно можливого статусу Росії, як держави-спонсора тероризму:

Чи вважаєте ви, що Росія неодноразово підтримувала акти тероризму за кордоном, включаючи вбивства за кордоном? – задав питання сенатор.

Сенаторе, вони справді провадили жахливі дії. Напад в Солсбері є неприйнятним, - наголосив Біллензлі.

Вони провадили спроби вбивств за кордоном, - зауважив сенатор.

- зауважив сенатор. Неодноразово, - додав Біллензлі.

Я розумію куди Ви хилите і не хочу забігати наперед нашого розгляду можливих дій у відповідь, але немає сумнівів у тих фактах, - підтвердив високопосадовець Держдепу.

Чи ви погоджуєтсь, що напад в Солсбері є не єдиним випадком, коли Росія намагалась вчиняти вбивства за кордоном?

Я не готовий відповісти на це питання в поточному режимі, - зауважив Мітчелл.

Нам потрібно буде обговорити це в закритому режимі, але я з впевненістю можу сказати, що вони робили це більше ніж один раз, - заявив представник міністерства фінансів США.

Чи ви погоджуєтесь з тим, що Росія діє вороже, її дії шкодять національній безпеці США і міжнародному миру?

Так

Так

Чи ви погоджуєтесь, що Росія порушує міжнародні правові норми в Сирії, Україні та в інших районах в світі?

Так

Так

Чи підтримуєте ви процес, який дозволив би Державному департаменту у 90 днів прийняти рішення про те, чи має Росія бути визначена країною, що спонсує тероризм?

Мені потрібно буде більше інформації, а також мають бути проведені консультації з нашою командою, - зауважив представник Держдепу.

Таке рішення має приймати Державний департамент. Однак, важливо знати, що якщо у нас будуть докази, що хтось з Росії надає підтримку терористові, ми будемо їх переслідувати незважаючи на визначення країни державою – спонсором тероризму, - наголосив представник Міністерства фінансів США.

У відповідності до законопроекту, ініційованому сенатором Гартнером, Держдеп матиме 90 днів, щоб визначитись з доцільністю включення Росії до переліку країн-спонсорів тероризму.

Моральні підстави на внесення Росії до такого переліку – потужні. Росія вторглась до своїх сусідів – Грузії та України...

Виступаючи на слуханнях Гартнер провів паралель з прийняттям аналогічного рішення у випадку Північної Кореї. Цьому рішенню передувало визначення того, що Північна Корея використовувала хімічну зброю в порушення міжнародних домовленостей. Стосовно Росії, 8 серпня, Держдеп встановив, що Росія порушувала угоду про контроль над хімічною зброєю, вчинивши замах на російського шпигуна в Солсбері.

"Моральні підстави на внесення Росії до такого переліку – потужні. Росія вторглась до своїх сусідів – Грузії та України. Вона підтримує смертоносний режим Башара Асада, наших ворогів в Афганістані, провадить активну інформаційну війну проти західних демократій і провела втручання до виборів в США 2016 року, і, те про що йдеться зараз – продовження спроб вплинути на майбутні вибори", - наголосив Гартнер.

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