Трамп скасував візит Помпео до КНДР і передав відання Кіму

Президент Трамп дав вказівку держсекретарю США Майку Помпео не їхати до Північної Кореї. Раніше планувалось, що візит відбудеться наступного тижня.

Про своє рішення Трамп оголосив у Twitter.

«Я попросив держсекретаря США Майка Помпео не їхати до Північної Кореї цього разу, бо, на моє переконання, ми не маємо достатнього прогресу стосовнно денуклеаризації Корейського півострова. До того ж, через більш жорсткі санкції стосовно Китаю, вони, на мою думку, не допомагають в денуклеаризації, як колись».

Раніше Помпео планував поїздку до Пхеньяна разом з новопризначеним спеціальним преставником з питань Північої Кореї Стівеном Біганом. Це була б четверта подорож Помпео після саміту Трампа з Кім Че Ином, повідомляє ABCnews.

Північна Корея не вжила заходів для денуклеаризації і деякі аналітики кажуть, що Кім такого наміру не має.

Цього тижня МАГАТЕ оголосило про свою «серйозну занепокоєність», тим, що Північна Корея «продовжує далі розробляти» ядерну програму.

У своїй заяві Південна Корея назвала скасування подорожі «перенесенням». «Нас глибоко засмутило перенесення, однак, на наше переконання, продовження переговорів США та Кореї, включаючи теперішній заплановаий візит, мають допомогти досягти кінцевої мети Кореї та США – «завершенню денуклеаризації і встановленню успішної миротворчої системи на Корейському півострові», - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Після липневого візиту Помпео до Північної Кореї, в КНДР засудили «розбійницькі» вимоги США. Минулого тижня там заявили, що перегвори зірвано через вимоги США, щоб Корея показала найбільш таємні ядерні об’єкти, існуваня яких в КНДР назвали «вигадкою».

Стосовно Китаю, Міністерство фінансів США оголосило три раунди нових санкцій проти китайських і російських компаній та осіб, які допомагають Північній Кореї уникати санкцій.

Трамп також передав свої вітання Кім Чен Ину. «Водночас, я хотів би передати теплі вітання та запевнення у повазі Голові Кіму. Я з нетерпінням очікую на нагоду побачити його знову!», - написав Трамп у Twitter.

Трамп вже не вперше скасовує раніше узгоджені плани стосовно Північної Кореї. У травні, за лічені тижні до саміту в Сінгапурі, Трамп написав Кіму про скасування саміту через «надзвичайний гнів та ворожість» Північної Кореї. Через тиждень Трамп заявив про поновленння планів провести саміт.

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