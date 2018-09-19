Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп: Кім Чен Ин погодився розібрати ядерний об'єкт

  • Голос Америки

Показати коментарі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він планує закрити ядерний комплекс в своїй країні, припинити тестування ракет і зловмисні акти проти Південної Кореї.

Про нову домовленість Кім заявив на спільній прес-конференції з президентом Південної Кореї 18 вересня.

Домовленість також містила плани провести спільні Олімпійські ігри в 2032 році.

"Ми досягли військової угоди, щоб припинити історію трагічного протистояння і ворожості раз і назавжди і пообіцяли агресивно працювати, щоб Корейський півострів ... став землею миру вільною від ядерної зброї та ядерних загроз", - наголосив Кім Чен Ин, повідомляє NBC News.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін наголосив, що закриття об'єкта Йонгбйон відбудеться, якщо США проведуть відповідні заходи.

Посадовці зазначали, що одним з ключових заходів в цьому контексті може бути офіційне завершення Корейської війни.

Трамп привітав домовленість у Twitter. "Кім Чен Ин погодився на ядерні інспекції, після остаточного затвердження, і на постійній основі, у присутності міжнародних експертів, розібрати об'єкт для випробування і запуску ракет".

"Тим часом, не буде ядерних, чи ракетних випробувань. Герой з процесі повернення додому до Сполучених Штатів. Також, Північна та Південна Кореї подадуть спільну заявку на Олімпійські ігри 2032. Я в захваті!" - додав Трамп у Twitter.

Посадовець служби президента Південної Кореї підтвердив NBC News, що лідери обох Корей планують зустрітись з Трампом наступного тижня протягом засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем закликав до обережності в оцінках прогресу переговорів між двома Кореями.

"Мене непокоїть, що візит Південної Кореї зашкодить зусиллям держсекретаря Помпео та посла Ніккі Гейлі з вчинення максимального тиску на режим Північної Кореї", - наголосив він.

Хоча Північна Корея припинила тестування ракет та ядерних об'єктів, вони не зробили кроки з денуклеаризації", - написав Ґрем у Twitter.

"Кім Чен Ин не має обіграти Південну Корею", - додав він.

Дивіться також: ​Ілон Маск показав космічного піонера, який полетить на Місяць

Ілон Маск показав космічного піонера, який полетить на Місяць. Відео
Embed
Ілон Маск показав космічного піонера, який полетить на Місяць. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG