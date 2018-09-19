Трамп: Кім Чен Ин погодився розібрати ядерний об'єкт

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що він планує закрити ядерний комплекс в своїй країні, припинити тестування ракет і зловмисні акти проти Південної Кореї.

Про нову домовленість Кім заявив на спільній прес-конференції з президентом Південної Кореї 18 вересня.

Домовленість також містила плани провести спільні Олімпійські ігри в 2032 році.

"Ми досягли військової угоди, щоб припинити історію трагічного протистояння і ворожості раз і назавжди і пообіцяли агресивно працювати, щоб Корейський півострів ... став землею миру вільною від ядерної зброї та ядерних загроз", - наголосив Кім Чен Ин, повідомляє NBC News.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін наголосив, що закриття об'єкта Йонгбйон відбудеться, якщо США проведуть відповідні заходи.

Посадовці зазначали, що одним з ключових заходів в цьому контексті може бути офіційне завершення Корейської війни.

Трамп привітав домовленість у Twitter. "Кім Чен Ин погодився на ядерні інспекції, після остаточного затвердження, і на постійній основі, у присутності міжнародних експертів, розібрати об'єкт для випробування і запуску ракет".

"Тим часом, не буде ядерних, чи ракетних випробувань. Герой з процесі повернення додому до Сполучених Штатів. Також, Північна та Південна Кореї подадуть спільну заявку на Олімпійські ігри 2032. Я в захваті!" - додав Трамп у Twitter.

Посадовець служби президента Південної Кореї підтвердив NBC News, що лідери обох Корей планують зустрітись з Трампом наступного тижня протягом засідання Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем закликав до обережності в оцінках прогресу переговорів між двома Кореями.

"Мене непокоїть, що візит Південної Кореї зашкодить зусиллям держсекретаря Помпео та посла Ніккі Гейлі з вчинення максимального тиску на режим Північної Кореї", - наголосив він.

Хоча Північна Корея припинила тестування ракет та ядерних об'єктів, вони не зробили кроки з денуклеаризації", - написав Ґрем у Twitter.

"Кім Чен Ин не має обіграти Південну Корею", - додав він.

Дивіться також: ​Ілон Маск показав космічного піонера, який полетить на Місяць